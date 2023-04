https://sputniknews.lat/20230407/lavrov-el-verdadero-objetivo-de-occidente-es-acabar-con-un-rival-innecesario-eliminar-a-rusia-1137845005.html

Lavrov: el verdadero objetivo de Occidente es acabar con un rival innecesario, eliminar a Rusia

Lavrov: el verdadero objetivo de Occidente es acabar con un rival innecesario, eliminar a Rusia

El objetivo de Occidente es eliminar a Rusia, que intenta llevar a cabo una política exterior independiente, afirmó el canciller ruso, Serguéi Lavrov. Según... 07.04.2023, Sputnik Mundo

Lavrov destacó que la política que lleva a cabo el Occidente colectivo, encabezado por Washington, permanece inalterada. Agregó que se trata de, como se ha proclamado pública y oficialmente, una derrota estratégica de Rusia en el campo de batalla.Asimismo, subrayó que ese mismo destino le espera a China y a otros países que se atrevan a dirigir su propia política exterior."No ocultan el hecho de que cuando Rusia sea conquistada, como ellos dicen, el siguiente objetivo será China, y, en general, cualquier país que se atreva a actuar de forma independiente y guiarse por sus intereses nacionales, en lugar de por los intereses que determinan las acciones de EEUU y de todos los demás países occidentales que les están totalmente subordinados", señaló en una rueda de prensa en Ankara, luego de una reunión con su homólogo turco, Mevlut Cavusoglu.Conflicto en UcraniaEn cuanto al conflicto en Ucrania, el canciller ruso afirmó que el proceso negociador debe llevarse a cabo solo tomando en cuenta las preocupaciones de Rusia."Tanto el presidente, como otros representantes de Rusia declararon en varias ocasiones que no rechazamos las negociaciones, pero estas negociaciones pueden tener lugar solo (...) basándose en los intereses legítimos rusos, las preocupaciones legítimas rusas", subrayó Lavrov.Recordó que las preocupaciones de Rusia fueron ignoradas por los países occidentales.Por su parte, Cavusoglu aseguró que Ankara está preocupada por una agudización del conflicto en Ucrania, que podría ocurrir en primavera.El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, anteriormente indicó en una entrevista con el grupo de medios alemán Funke, que en las próximas semanas podría tener lugar una contraofensiva de Ucrania.Cavusoglu destacó que Turquía aguarda por "el fin de la guerra a través de un proceso de negociación, basado en el derecho internacional".Rusia continúa desde el 24 de febrero del año pasado una operación militar especial en Ucrania. Según el presidente ruso, Vladímir Putin, el objetivo es la desmilitarización y la desnazificación del país vecino.Ambas repúblicas de Donbás, así como las provincias de Jersón y Zaporozhie, se adhirieron a Rusia a finales de septiembre pasado tras celebrar sendos referendos de autodeterminación.Una investigación transparente de sabotaje a los Nord StreamEs necesario llevar a cabo una investigación transparente de sabotaje a los gasoductos Nord Stream 1 y 2, expresó el ministro de Exteriores turco.El 26 de septiembre de 2022, la empresa Nord Stream 2 AG, operadora del gasoducto homónimo, anunció una fuga de gas en una de las dos tuberías de la infraestructura cerca de la isla danesa de Bornholm, en el mar Báltico, por causas desconocidas.Más tarde trascendió que las dos líneas del gasoducto paralelo Nord Stream 1 también habían sido dañadas, y los gobiernos de Alemania, Dinamarca y Suecia no descartaron un acto de sabotaje.El pasado 8 de febrero, el periodista estadounidense Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer, reveló que buzos militares EEUU colocaron cargas explosivas bajo los gasoductos rusos durante los ejercicios "Baltops" de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), a mediados de 2022.En septiembre, según el periodista, los noruegos activaron los explosivos, causando serios daños a los ductos que conectan a Rusia con Alemania por el fondo del Báltico.Hersh subrayó que Biden aprobó el sabotaje tras más de nueve meses de debates secretos con su equipo de seguridad nacional.Pacto alimentarioRusia no descarta la posibilidad de exportar grano fuera del pacto alimentario si siguen obstaculizadas las exportaciones rusas de grano y fertilizantes, aseguró Lavrov.Subrayó que las exportaciones rusas a países necesitados no se verán afectadas. Además, señaló que si no avanza la eliminación de obstáculos a la exportación de fertilizantes y granos, Moscú pensará acerca de la necesidad del pacto alimentario.Agregó que la parte rusa de este acuerdo "no se implementa en absoluto", y enfatizó que los obstáculos persisten y se vuelven más difíciles."Por supuesto, debatiremos con nuestros amigos turcos las perspectivas futuras de esta situación en un momento en el que las decisiones tomadas por el secretario general de la ONU se bloquean", agregó Lavrov.Por su parte, el canciller turco, también destacó la necesidad de eliminar los obstáculos a las exportaciones de fertilizantes rusos. Entre otras cosas, Cavusoglu mencionó problemas con el seguro de los barcos rusos y con los pagos de productos agrícolas en relación con la desconexión parcial de los bancos rusos del sistema SWIFT.El 22 de julio de 2022, Rusia, Turquía y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) firmaron un acuerdo para desbloquear la exportación de grano y fertilizantes de Ucrania en medio de las hostilidades. Los representantes del Gobierno ucraniano suscribieron un documento similar con Ankara y representantes de la ONU.Además, Moscú firmó con la ONU un memorando para facilitar la exportación de fertilizantes y productos agrícolas rusos a los mercados internacionales.El 17 de noviembre de 2022, el acuerdo fue prorrogado por otros 120 días, hasta este 18 de marzo de 2023. El pasado 14 de marzo, Rusia anunció que acepta la extensión del pacto por otros 60 días, que calificó de un gesto de buena voluntad.En el marco de la llamada Iniciativa de granos del mar Negro, se instaló en la ciudad turca de Estambul un Centro Conjunto de Coordinación para garantizar la seguridad de los graneleros que transportan cereales desde Ucrania y realizar las inspecciones pertinentes. Situación en Libia y SiriaDurante la reunión, los ministros también abordaron la situación en Libia y Siria.Además, continuó, fue analizada la crisis de Siria. Según el ministro turco, Ankara espera que el trabajo en la solución de problemas continúe de forma abierta y transparente como antes."Agradecemos a Lavrov y la Cancillería rusa la preparación y la celebración de la reunión entre los viceministros de Asuntos Exteriores de Turquía, Rusia, Siria e Irán el 4 de abril en Moscú", destacó.Agregó que en la reunión se abordó la normalización de las relaciones entre Ankara y Ereván, así como la situación en la región de Transcaucasia. "Esperamos que Armenia y Azerbaiyán firmen un acuerdo de paz integral, que beneficiará la estabilidad en la región", recalcó.

