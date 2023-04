https://sputniknews.lat/20230408/cientos-de-artistas-crearon-esculturas-de-arena-sobre-temas-biblicos-en-bolivia--videos-fotos-1137881121.html

Cientos de artistas crearon esculturas de arena sobre temas bíblicos en Bolivia | Videos, fotos

En el marco de las celebraciones de Semana Santa, en Oruro se reunieron 200 artistas de Bolivia, Argentina, Perú y Chile durante dos días para crear esculturas...

Provistos de palas, agua y arena, los creadores se dieron cita en los arenales de Cochiraya para formar decenas de esculturas con temáticas bíblicas destinadas al disfrute de las familias bolivianas que recorran el lugar, durante esta Semana Santa, que de acuerdo con la tradición cristiana recrea la pasión, muerte y resurrección del mesías.La primera edición de este encuentro en Cochiraya se realizó en 2004. Para las y los artistas que llegaron al arenal, ubicado junto al cerro San Pedro, en la periferia de la ciudad de Oruro (al oeste boliviano) la celebración religiosa era la excusa para comulgar y compartir con sus pares en la región.Melisa Bautista, de la provincia de Jujuy, norte de Argentina, llegó con cuatro profesores de arte como ella, especializados en escultura, cerámica, metal y pintura. "Era un desafío venir a participar de las esculturas en arena. Es la primera vez que venimos", relató a Sputnik.Este grupo había clavado en la arena una bandera argentina y al lado una wiphala, que representa a los pueblos indígenas de los Andes y la plurinacionalidad boliviana. "Lo que hace rico y particular a este encuentro es que más allá de que uno crea o no profese la religión católica, nos permite tener una mirada más amplia", explicó.A los escultores les tocó representar en arena "la resurrección de Lázaro", uno de los milagros de Jesús recopilados en la Biblia. Una vez concluida la obra, permanecerá visible durante algunos días, hasta que el viento altiplánico la borre.Calidad en la arenaEsteban Méndez, de 66 años, es un escultor de Potosí, especializado en el trabajo en piedra y madera. Llegó al arenal acompañado de sus cuatro hijos, también dedicados a este arte. Juntos también realizan restauraciones de antiguas construcciones, como templos católicos. "Para mí es muy satisfactorio trabajar en piedra. Realmente creo que nací para trabajar en piedra", admitió a Sputnik.El trabajador plástico comenzó a dedicarse a la escultura a los ocho años de edad en su Potosí natal. En más de 50 años de trabajo juntó mucha experiencia, que no duda en compartir con quienes tiene alrededor. "Compartimos ideas de trabajos para hacer en arena, piedra, hierro o madera. En cada departamento tienen diferentes métodos de trabajo, hay infinidad de situaciones para compartir", aseguró.Tradición orureñaJuan Challco es profesor de la Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito, de Cusco, Perú. Vino con un grupo de alumnos para participar de esta actividad tradicional de la Semana Santa orureña, en un espacio ubicado a 3.700 metros sobre el nivel del mar. Tenían la tarea de representar en arena la milagrosa conversión de agua en vino, atribuida a Jesús."Vinimos en un grupo de dos señoritas y tres caballeros. Nos sentimos muy felices y gratos de poder compartir este encuentro de escultores. Anoche llegamos, tuvimos un viaje un poco complicado. Pero pudieron más las ganas de estar presentes", dijo a Sputnik.Por "complicaciones de viaje" se refería a los problemas para cruzar la frontera. Luego de más de dos meses con el paso internacional de Desaguadero cerrado por las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte, en estos días se reabren paulatinamente. Para poder ingresar al Estado Plurinacional la delegación peruana tuvo que esperar tres horas en la fila de migraciones de su oficina."Este es un espacio natural que se convierte en espacio cultural, con la participación plena" de los interesados, afirmó el docente.

