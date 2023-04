https://sputniknews.lat/20230408/como-las-sanciones-acabaron-dando-un-gran-impulso-al-sector-de-defensa-de-rusia-1137859182.html

¿Cómo las sanciones acabaron dando un gran impulso al sector de defensa de Rusia?

El presidente ruso, Vladímir Putin, viajó a Tula, una ciudad industrial al sur de Moscú conocida por sus fábricas de armas. La visita se produjo poco después... 08.04.2023, Sputnik Mundo

Sputnik habló con expertos militares para averiguar sus opiniones respecto al estado actual de la industria armamentística del país euroasiático.Durante sus conversaciones con los trabajadores de la planta de ingeniería ferroviaria de Tulazheldormash el 4 de abril, el presidente ruso destacó la prioridad "absolutamente clave" de garantizar la soberanía tecnológica de Rusia y poner el 100% de esfuerzos "en la localización de la producción de bienes de importancia crítica"."Donde veamos que es posible establecer relaciones estables, buenas y confiables con socios que realmente quieran trabajar con nosotros a mediano y largo plazo, nosotros vamos a cooperar con estos, por supuesto. (...) Pero en sectores críticos, sin duda, vamos a lograr la plena soberanía, y para obtenerla trabajaremos en varias áreas. En realidad, ya lo estamos haciendo", comentó Putin.Sustitución de importaciones al estilo militarEsta misma lógica ciertamente es válida para el sector de la defensa, sostuvo Alexéi Leonkov, uno de los analistas militares más conocidos de Rusia y editor de Arsenal de la Patria, una publicación militar rusa.De esta manera, las empresas recibieron nueva maquinaria y equipos necesarios para la fabricación y el armado de equipos militares. En ese sentido, muchas empresas ya han logrado completar la mayor parte de este programa.El sector de defensa de Rusia representa en la actualidad entre 2,5 y tres millones de trabajadores, o alrededor del 20% de todos los puestos de trabajo de fabricación en el país. Las fábricas especializadas en armas nucleares y cohetes, aviación, vehículos blindados, barcos y construcción de motores están esparcidas por todo el país, desde Europa y los Urales hasta Siberia y el Lejano Oriente.Dentro de las principales sociedades de cartera y empresas militares se incluyen Rostec, Oboronprom, Motorstroitel, Uralvagonzavod, la planta de construcción de maquinaria de Izhevsk, la Corporación Aeronáutica Unida, Almaz-Antey, Corporación de Misiles Tácticos y otras. Antes de la escalada de la crisis ucraniana, la cual en definitiva ha terminado en un enfrentamiento indirecto entre Rusia y la OTAN desde el año pasado, el sector de defensa constituía una gran parte de las exportaciones no relacionadas con los recursos naturales de Rusia, generando en 2021 cerca de 15.000 millones de dólares en ingresos. Esta cifra cayó hasta aproximadamente 8.000 millones de dólares en 2022 a medida que el sector se reorganizó y se redirigió la producción hacia las necesidades del Ejército ruso en Ucrania."En el marco de la operación militar especial, estamos hablando de armas y municiones que se necesitan en un conflicto moderno, dado que el teatro de las maniobras se ha saturado con arsenal occidental. Desde los primeros meses, quedaron claras las direcciones en las que era necesario expandir la producción de equipamiento militar. (...) Y por supuesto, esto también era una cuestión de tecnología porque la tecnología de defensa siempre está a la vanguardia del progreso tecnológico en general", indicó a Sputnik el analista veterano militar Alexandr Mijáilov, jefe de la Oficina de Análisis Militar y Político, un grupo de expertos con sede en Moscú.Éxitos a un ritmo que "muchos no esperaban"Si bien se negó a profundizar en estimaciones específicas, Mijáilov aseguró que la producción de armamento ruso ha aumentado "varias veces" durante el 2022, mientras que la fabricación de municiones se había elevado "docenas de veces" en algunos casos.No obstante, el presidente ruso ofreció pistas sobre el rendimiento del complejo militar-industrial en una entrevista televisiva a fines de marzo, al afirmar que durante el período en que EEUU y sus aliados esperan enviar entre 420 y 440 tanques a Ucrania, Rusia fabricará o modernizará "más de 1.600", dando una ventaja de más de tres a uno. La cantidad de armas que Rusia ahora es capaz de producir "cumple plenamente con los desafíos" del momento, y en muchas áreas, tales como la aviación militar, los sistemas de defensa aérea y antimisiles, incluso se adelanta a sus socios extranjeros y adversarios, agregó Mijáilov.Margen de mejoraPor supuesto, siempre hay espacio para mejorar, admitió el analista, refiriéndose a ámbitos tales como los vehículos aéreos no tripulados, sistemas de comunicaciones, "y otras innovaciones técnico-militares" que el enemigo ahora está utilizando activamente. "Pero Rusia está rápidamente incrementando su competencia en estas áreas", argumentó Mijáilov.Leonkov haciéndose eco a esta opinión, profundizó al decir, que el complejo industrial-militar ruso se ha topado y ha tenido que resolver una variedad de problemas logísticos y dolores de cabeza, tanto desde 2014 como después de febrero de 2022. Mientras que algunos sectores han logrado reemplazar las importaciones en un 80%, otros lo han hecho solo en un 70% o incluso menos. "Pero nuestras fábricas están funcionando, y la operación militar especial ha servido como un impulso adicional porque en su transcurso se están utilizando diversos tipos de armas y equipos militares que necesitan ser producidos y las fuerzas involucradas en la lucha necesitan ser reequipadas", subrayó.Pero, de acuerdo con el observador, en Rusia ahora se están desarrollando tecnologías propias que reemplazarán por completo a las occidentales y serán incluso mejores. "Este es un trabajo duro. Todavía está en progreso. Pero creo que se logrará el resultado. Y, si Occidente levantara repentinamente las sanciones y dijera 'seamos amigos, volvamos a comerciar', no tendremos motivos para hacerlo", pronosticó.Gracias sancionesLeonkov cree que los esfuerzos de los países occidentales por sancionar a Rusia para que se someta, más que cualquier otro perjuicio, ayudarán a asegurar la sustitución de importaciones y la independencia real del país en sectores estratégicos.Los Estados occidentales claramente han fijado un rumbo para la confrontación con Rusia en todas las áreas. Todas las tecnologías relacionadas con la metalistería, las placas de circuito impreso, la potencia informática, las máquinas, los equipos, etc., en estos dominios, estábamos orientados a la elaboración occidental, aclaró.Asimismo, de acuerdo con el especialista, las compras directas de piezas desde los países occidentales son casi inexistentes, cuestión que se reforzara aún más con el nuevo paquete de sanciones que limitara de manera más estricta el aumento de las importaciones paralelas, tal como informó Reuters."Pero tenemos algo con lo que responder, se han comenzado a formar buenos vínculos [económicos] en nuestro país, el comercio con China se ha expandido. Podemos comprar algunas cosas, pero es mejor ser completamente independientes y producir todo en casa. Y nos estamos moviendo en esa dirección a pasos agigantados, siendo ahora el principal problema el sector militar, que en estos momentos se encuentra en expansión de su producción", aseveró. Leonkov indicó que es improbable que Rusia experimente un retorno a las relaciones normales con Occidente durante al menos los próximos 10 a 20 años. Agregó que los líderes del país se dan cuenta de esto porque la experiencia de Ucrania muestra que cuando un país depende completamente de los suministros extranjeros, siempre se estará en una posición vulnerable que inexorablemente conduce a la derrota. Es por ello que Rusia debe aprender a confiar solo en sí misma."Frase maravillosa"Tras la visita del 4 de abril a la planta de Tula, Putin celebró la reunión del Presídium del Consejo de Estado, donde dio inicio a la discusión sobre el desarrollo de la industria rusa bajo sanciones, recordando lo que le comentó una de las personas con las que habló en la fábrica."En la empresa que visitamos hoy, uno de los gerentes, uno de los dueños de la empresa, pronunció una frase maravillosa. Él dijo que nos habíamos visto obligados a dirigirnos hacia la sustitución de importaciones donde no lo habíamos pensado antes. Esta frase, 'nos vimos obligados a hacerlo' es clave... Tal como están las cosas, nuestros colegas lo están haciendo y les está funcionando", expresó Putin.

