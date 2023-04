https://sputniknews.lat/20230408/plan-fracasado-revelan-los-detalles-del-fallido-ataque-ucraniano-contra-la-central-de-zaporozhie-1137897541.html

Plan fracasado: revelan los detalles del fallido ataque ucraniano contra la central de Zaporozhie

'The Times' ha revelado detalles de la 'secreta' operación ucraniana para capturar la central nuclear de Zaporozhie en octubre de 2022 que terminó en fracaso. 08.04.2023, Sputnik Mundo

El medio cita fuentes anónimas, según las cuales el 19 de octubre casi 600 soldados de élite ucranianos intentaron cruzar en más de 30 embarcaciones el río Dnipro para llegar a la orilla sur para lanzar un asalto contra el Ejército ruso de la orilla opuesta y apoderarse de la central nuclear.En palabras de un oficial citado por The Times, los ucranianos esperaban que por parte del Ejército ruso sería una batalla solo de infantería porque pensaban que los militares rusos no podrían emplear la artillería tan cerca a la zona de la planta nuclear.Sin embargo, las fuentes indicaron que el equipo se encontró con una resistencia inesperada, ya que las tropas rusas "construyeron una defensa muy densa, lo minaron todo" y después "sacaron tanques y artillería" que fueron empleados contra las tropas ucranianas cuando estaban sobre el agua.El asalto contó con el apoyo de la artillería ucraniana, incluidos los sistemas Himars de fabricación estadounidense, pero la resistencia rusa hizo que solo una fracción de la fuerza ucraniana lograra desembarcar. Tras un tiroteo de tres horas en las afueras de Energodar, la ciudad que alberga la planta, los soldados ucranianos se vieron obligados a retirarse, indica el periódico.Unos altos funcionarios ucranianos consideraron controvertida la ofensiva, y el presidente del operador nuclear ucraniano Energoatom, Piotr Kotin, resaltó que "es muy peligroso hacer este tipo de cosas cerca de material nuclear" porque cualquier daño "traerá radiación a la gente y al mundo entero".El Ministerio de Defensa ruso también informó el mismo 19 de octubre sobre el intento no exitoso de las tropas ucranianas de montar una operación anfibia en la zona, en la que participaron hasta dos compañías ucranianas y un total de 37 embarcaciones. El Ejército informó que Ucrania perdió más de 90 soldados y 14 embarcaciones.La central nuclear de Zaporozhie, la mayor de Europa, se encuentra en la provincia homónima situada en el sureste de Ucrania. La zona donde se sitúa está controlada desde marzo de 2023 por las tropas rusas. Moscú destaca que su presencia militar en la planta persigue evitar fugas de materiales nucleares y radiactivos, así como proporcionar protección a sus instalaciones.El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) lleva meses intentando acelerar la creación de una zona de seguridad en torno a la central nuclear de Zaporozhie. Mientras tanto, los seis reactores de la planta están apagados para minimizar el riesgo de su exposición al conflicto armado en curso.A lo largo de todo el conflicto armado, Ucrania estuvo lanzando regularmente ataques de artillería contra las instalaciones de esta central nuclear, que es la más grande de Europa.

