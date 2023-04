https://sputniknews.lat/20230408/un-pais-de-la-otan-afirma-que-rusia-saboteo-sus-cazas-1137896047.html

Un país de la OTAN afirma que Rusia 'saboteó' sus cazas

En agosto de 2022, el Ejército eslovaco retiró de su servicio los cazas MiG-29 debido a que no eran operativos, pero recientemente los entregó a Kiev. Ahora... 08.04.2023, Sputnik Mundo

Nad considera que los fallos supuestamente habían sido causados con intención por técnicos rusos que estuvieron presentes en la base aérea eslovaca Sliac hasta 2022.La investigación realizada no demostró intencionalidad de lo sucedido. Sin embargo, el Ministerio de Defensa "sintió una pérdida de confianza en los técnicos rusos", agregó el ministro. A su vez, el teniente general Lubomír Svoboda, antiguo piloto de mayor rango, alegó que los motores pasaron de durar 350 horas a tan solo 70 horas de vuelo.Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, subrayó que da la impresión de que los aliados de Kiev utilizan a Ucrania simplemente para "deshacerse de material antiguo que ya no necesitan" y agregó que estos cazas serán destruidos por las Fuerzas Armadas rusas, al igual que cualquier otro armamento occidental enviado al país.Con ello, la oposición liderada por el partido Dirección-Socialdemocracia del ex primer ministro eslovaco Robert Fico criticó duramente al Gobierno por haber renunciado a los cazas a favor de Kiev, informó la web de noticias Euractiv.La Embajada rusa en Eslovaquia destacó que el envío de estas aeronaves a Ucrania sin el permiso de Rusia fue ilegal, según los acuerdos bilaterales entre los dos países, y que podría provocar "una escalada impredecible y peligrosa del conflicto, de la que serán responsables los iniciadores de las decisiones tomadas".Rusia lanzó la operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev. Numerosos países condenaron la operación y apoyan a Kiev con entregas de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.Sin embargo, Rusia envió notas de protesta a todos los países que suministran armas al país vecino. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que cualquier cargamento con armas para Kiev se convertiría en un blanco legítimo para las FFAA rusas.

ucrania

eslovaquia

