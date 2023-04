https://sputniknews.lat/20230408/una-salida-muy-cara-empresas-extranjeras-perdieron-miles-de-millones-de-dolares-al-salir-de-rusia-1137901298.html

Una salida muy cara: empresas extranjeras perdieron miles de millones de dólares al salir de Rusia

Las empresas minoristas extranjeras que se retiraron de Rusia o suspendieron sus operaciones ya han perdido unos 2.000 millones de dólares en beneficios, de acuerdo con los datos del diario económico ruso Kommersant. Entre los mayores perdedores figuran el gigante del mueble IKEA y la marca sueca de ropa H&M, que perdieron unos 400 millones de dólares y unos 363 millones de dólares, respectivamente, según fuentes anónimas del diario. Asimismo, el consorcio español de ropa Inditex, propietario de marcas como Zara, Bershka y Massimo Dutti, entre otras, sufrió pérdidas de unos 300 millones de dólares. El minorista francés de artículos deportivos Decathlon sufrió pérdidas de al menos 140 millones de dólares, mientras que el minorista italiano de lujo Moncler y la casa francesa de diseño de lujo Hermes perdieron conjuntamente unos 200 millones de dólares, destacan las fuentes. Añadieron que entre las empresas que permanecen cerradas en Rusia, pero que aún no han concretado sus intenciones de abandonar el país, las pérdidas netas se estiman entre 500 millones de dólares y 700 millones de dólares.El fabricante japonés de ropa Uniqlo podría ser el más afectado en términos de ganancias, dado que los ingresos de la compañía por ventas en Rusia entre 2019 y 2021 no paraban de crecer, sugirieron las personas con información privilegiada.La noticia llega después de que Putin afirmara que las empresas que abandonan Rusia dejan tras de sí un "buen legado", al tiempo que se comprometía a no dejar que sus diversos activos e infraestructuras se echen a perder. "Nuestras empresas y nuestros empresarios están recogiendo estas empresas y negocios y continuando este trabajo. Y con bastante éxito", subrayó Putin.A principios de enero, una encuesta reveló que más del 50% de los rusos no está preocupado por el éxodo del país de las marcas mundiales de moda en 2022.Rusia lanzó la operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev. Numerosos países condenaron la operación, imponiendo una batería de sanciones al país euroasiático.Sin embargo, según el presidente ruso, el plan occidental de aplastar a corto plazo la economía rusa no tuvo éxito. Ella se contrajo apenas un 2,5% el año pasado, un descenso considerablemente menor que los experimentados durante la crisis financiera de 1998 (5,3%) y la gran recesión de 2008 (7,9%). El Fondo Monetario Internacional pronosticó también que el crecimiento económico ruso superaría al de Alemania y el Reino Unido tanto en 2023 como 2024.

