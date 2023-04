https://sputniknews.lat/20230409/amlo-defiende-sus-mananeras-los-conservadores-son-intolerantes--video-1137929383.html

AMLO defiende sus 'mañaneras': "Los conservadores son intolerantes" | Video

AMLO defiende sus 'mañaneras': "Los conservadores son intolerantes" | Video

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió sus conferencias de prensa, que lleva a cabo de lunes a viernes para informar a la sociedad...

En un video publicado en sus redes sociales este domingo 9 de abril, el dirigente latinoamericano aseguró que no dejará de ofrecer sus sesiones informativas, mejor conocidas como "mañaneras", ya que estas, dijo, sirven para informar de forma imparcial a toda la población. "Mañana [10 de abril] vamos a estar en la 'mañanera', aunque quieren prohibirla. Los conservadores son intolerantes, nada más quieren hablar ellos, no quieren que hablemos todos, pero no van a poder", comentó López Obrador en el videomensaje.El 6 de abril pasado, la politóloga Denisse Dresser, una de las intelectuales más críticas de la Administración de López Obrador, propuso que se eliminen las conferencias matutinas del mandatario porque, según ella, alimentan la polarización social. La editorialista del diario Reforma afirma que las mañaneras deben desaparecer si lo que se busca realmente es la reconciliación del país. "Creo que una solución tendría que ser el fin de 'la mañanera'. No niego que México tenía brechas preexistentes: sociales, culturales, de raza, de clase, pero en la 'mañanera' se atizan esos agravios y se crean enemigos a conveniencia", dijo la politóloga del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), en una entrevista con el programa Aristegui Noticias. Desde hace un tiempo, los opositores al presidente de México sostienen que las conferencias matutinas del mandatario son un foro que solo beneficia el discurso oficial y nulifica la diversidad de opiniones, sobre todo aquellas que señalan errores o agravios del Gobierno de López Obrador.

