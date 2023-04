https://sputniknews.lat/20230409/el-papa-francisco-dirige-la-misa-de-domingo-de-pascua-1137915881.html

El papa Francisco dirige la misa de Domingo de Pascua

Este 9 de abril, el papa Francisco encabeza la misa de Domingo de Pascua en la plaza de San Pedro situada en la Ciudad del Vaticano. 09.04.2023, Sputnik Mundo

El Domingo de Pascua o Domingo de Resurrección​, los creyentes celebran la resurrección de Jesús tres días después de ser crucificado. Este es el día que marca el final de la Semana Santa para el mundo católico.El Papa también imparte su tradicional bendición Urbi et Orbi (A la ciudad y al mundo) a los cristianos de todo el mundo. Esta oración confiere una indulgencia plenaria que supone la remisión ante Dios de una pena, bajo los requisitos establecidos por el Derecho Canónico, como haberse comulgado y confesado, no haber caído en pecado mortal, etc.

