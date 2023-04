https://sputniknews.lat/20230409/la-filtracion-de-documentos-clasificados-sobre-ucrania-causa-panico-en-el-pentagono-1137917955.html

La filtración de documentos clasificados sobre Ucrania "causa pánico en el Pentágono"

En la cúpula del Pentágono sembró pánico la filtración de documentos clasificados sobre Kiev, informa 'The Washington Post', citando fuentes en el Departamento... 09.04.2023, Sputnik Mundo

El periódico cita a dos funcionarios estadounidenses que aseguran que la dirección de la agencia "restringió el flujo de información de inteligencia" el 7 de abril en respuesta a la filtración. Un funcionario estadounidense señaló que la restricción era extremadamente estricta, lo que indica un "alto nivel de pánico" entre los funcionarios del Pentágono.La publicación señala que un funcionario de inteligencia europeo también expresó su preocupación de que Washington pudiera cortar el acceso de los aliados a sus futuros informes de inteligencia, lo que podría dejarlos en la ignorancia total.Sin embargo, muchos de los documentos clasificados publicados están marcados como Noforn, lo que significa que no pueden compartirse con ciudadanos extranjeros. Pero hay una excepción a esta regla, según la cual este nivel de información puede compartirse con los aliados cercanos de EEUU en la comunidad de los Cinco Ojos: Australia, el Reino Unido, Canadá y Nueva Zelanda.Muchos funcionarios estadounidenses y sus socios extranjeros, según el periódico, se mostraron atónitos y en algunos casos enfadados por la abundancia de detalles sobre el espionaje de Washington a sus "amigos y enemigos", tal y como se evidencia en la web.El 6 de abril, los medios de comunicación informaron que el Pentágono estaba investigando unos materiales filtrados en las redes sociales, en los que se describía el estado de las tropas ucranianas y los planes de Estados Unidos y la OTAN para reforzarlas. The New York Times señaló que los documentos, fechados a principios de marzo, circulaban supuestamente por canales de Telegram rusos progubernamentales. Preguntado por la filtración, desde el Kremlin afirmaron que Moscú no tenía dudas sobre la implicación directa o indirecta de EEUU y la OTAN en el conflicto.

