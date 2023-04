https://sputniknews.lat/20230409/macron-cree-que-europa-no-debe-quedar-atrapada-en-crisis-que-no-son-suyas-1137927145.html

Macron cree que Europa no debe "quedar atrapada en crisis que no son suyas"

Europa debe reducir su dependencia a Estados Unidos, alejarse de conflictos en los que no tiene cabida y abogar por una 'autonomía estratégica' que lo... 09.04.2023, Sputnik Mundo

internacional

francia

emmanuel macron

eeuu

taiwán

xi jinping

política

china

📰 tensiones en torno a taiwán

ursula von der leyen

El mandatario francés habló sobre los "grandes riesgos" que enfrenta el continente europeo en una entrevista exclusiva para Politico, tras su reciente visita a China y su encuentro con el presidente Xi Jinping.Al respecto, Macron advirtió que el principal reto que enfrenta Europa es "quedar atrapada en crisis que no son suyas, lo que evita que construya su autonomía estratégica". En este sentido, el líder francés invitó a cuestionar si el papel de los países europeos en conflictos como el de China y Taiwán es una decisión consciente o solo un seguimiento de la estrategia de Washington.La entrevista se publica justo cuando el presidente francés viajaba de Guangzhou, en el sur de China, de regreso a París, horas antes de que Pekín desplegará sus fuerzas militares alrededor de Taiwán, tras la visita de su líder, Tasi Ing-wen, a Estados Unidos para, entre otras cosas, reunirse con el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy.De acuerdo con funcionarios cercanos al encuentro entre Macron y Jinping, el tema de Taiwán se discutió intensamente y, mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también presente en la reunión, abogó por la "estabilidad del Estrecho de Taiwán", Francia habría defendido no involucrarse para no aumentar la tensión, como sucede en Ucrania."Los europeos no pueden resolver la crisis en Ucrania. ¿Cómo podemos decir de manera creíble sobre Taiwán: 'ten cuidado, si haces algo mal ahí estaré'? Si realmente quieres aumentar las tensiones, eso es lo que deberías hacer", declaró el presidente de Francia.Una fuente testigo del encuentro trilateral mencionó que Xi Jinping estaba "visiblemente molesto" por la responsabilidad que se le adjudica por el conflicto en Ucrania y "estaba claramente enfurecido con Estados Unidos y muy molesto por Taiwán" por sus posturas en materia de política exterior.Macron consideró que, en estos momentos, Europa debe trabajar para disminuir su dependencia de Washington, especialmente en materia energética y armamentística, y también abogó por disminuir la "extraterritorialidad del dólar estadounidense", el cual, según algunos analistas, ha sido usado por Washington como un arma de política exterior.Aunque Emmanuel Macron no habló sobre la actual cooperación en materia de seguridad que mantiene con la Casa Blanca, afirmó que "ya "ganaron la batalla ideológica sobre la autonomía estratégica".Político indicó que, antes de la publicación de la entrevista, la oficina de la presidencia francesa pidió revisar la publicación y eliminó algunas declaraciones de Macron relacionadas con Taiwán y Europa.

