Revelan que el hijo de George Soros tiene acceso frecuente a la Casa Blanca

Alexander Soros se ha convertido en una figura prominente entre los círculos de izquierda en Estados Unidos. De acuerdo con declaraciones de Palumbo dadas a The New York Post, el filántropo de 37 años es "un embajador" de facto en Washington, ya que visitó la Casa Blanca al menos 14 veces como representante de Open Society Foundations, todo esto desde que comenzó la Administración de Joe Biden, en 2020. Alexander Soros es ya un prolífico recaudador de fondos para el Partido Demócrata y un filántropo, igual que su padre. Además, es el titular de Open Society Foundations, una de las organizaciones más poderosas e influyentes en redes de subvenciones en el mundo. La fundación fue creada por George Soros en 1979 y, desde entonces, ha donado más 32.000 millones de dólares para apoyar casusas progresistas en varios países.Matt Palumbo es autor del libro El hombre detrás de las cortinas: dentro de la red secreta de George Soros (2022), y asegura que el acceso del joven a la sede del ejecutivo federal estadounidense es un indicador de la creciente influencia de la familia Soros en la política estadounidense.A pesar del alto perfil del hijo de Soros en los círculos del Partido Demócrata, su acceso a Washington D.C. ha levantado algunas cejas entre los críticos conservadores. De acuerdo con registros de la propia Casa Blanca, Alexander Soros tuvo las siguientes reuniones con altos funcionarios desde octubre de 2021:No está claro qué se ha discutido en estas reuniones y la Casa Blanca aún no ha comentado nada sobre las visitas de Alexander Soros. De cualquier manera, el solo hecho de que haya tenido tantas reuniones con altos funcionarios de la presidencia ha llevado a algunos conservadores a preguntarse si la familia Soros está ampliando su influencia sobre la Administración Biden.El director del Proyecto de Supervisión de Heritage Foundation, Mike Howell, calificó de "preocupante" el fácil acceso de Alexander Soros a la Casa Blanca, particularmente por la influencia política de la familia de la que proviene.Sin embargo, comentaristas demócratas se han opuesto a estas críticas, argumentando que las visitas de Alexander Soros a la Casa Blanca son simplemente parte de su papel como actor principal en la política progresista.

