https://sputniknews.lat/20230409/varios-estudios-demuestran-que-incluso-el-consumo-moderado-de-alcohol-es-perjudicial-para-la-salud-1137926527.html

Varios estudios demuestran que incluso el consumo moderado de alcohol es perjudicial para la salud

Varios estudios demuestran que incluso el consumo moderado de alcohol es perjudicial para la salud

Aunque el vino adquirió fama de ser beneficioso para la salud, estudios más recientes apuntan que incluso un consumo moderado puede contribuir a la aparición... 09.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-09T19:00+0000

2023-04-09T19:00+0000

2023-04-09T19:00+0000

💗 salud

sociedad

alcohol

ciencia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/108728/23/1087282324_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_43cd9088614249f8943f3769f1b3557d.jpg

El consumo moderado de alcohol a diario no se asocia a ningún beneficio para la salud, contrariamente a las conclusiones extraídas de investigaciones anteriores, indica un reciente informe, publicado en la revista médica Jama Open Network. El nuevo análisis examinó más de 100 estudios con casi 5 millones de participantes.El artículo señala que los riesgos de morir prematuramente aumentan significativamente para las mujeres una vez que beben 25 gramos de alcohol al día, lo que equivale a menos de dos cócteles estándar.En las últimas décadas, el vino adquirió fama de ser beneficioso para la salud después de que las noticias destacaran su elevada concentración de un antioxidante protector llamado resveratrol, que también se encuentra en los arándanos azules. Pero la hipótesis del alcohol moderado ha sido criticada a lo largo de los años y estudios más recientes han demostrado que es perjudicial para la salud.Adicionalmente, el nuevo análisis muestra que los que beben moderadamente no tienen ninguna ventaja estadísticamente significativa en longevidad en comparación con los abstemios de toda la vida, explican los autores del estudio."Pero además forma parte de nuestra cultura, así que no es una decisión fácil", manifestó la ginecóloga obstetra titulada, la doctora Jennifer Ashton al señalar que abstenerse completamente del alcohol es lo mejor para la salud de una persona.

https://sputniknews.lat/20220121/verdadero-o-falso-la-ciencia-detras-de-5-mitos-acerca-del-consumo-de-alcohol-1120583796.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

💗 salud, sociedad, alcohol