Cruje la oposición argentina: Mauricio Macri, enfrentado con su heredero político

La interna política de la alianza de Juntos Por el Cambio explotó tras la decisión del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodriguez Larreta, de separar las listas locales de las nacionales en la elección.

2023-04-10

2023-04-10T22:12+0000

2023-04-10T22:12+0000

Explotó la interna de una de las dos coaliciones mayoritarias en Argentina, Juntos por el Cambio (conformada por el PRO y la Unión Cívica Radical) luego de la decisión de Horacio Rodriguez Larreta, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y uno de los precandidatos a presidente por el espacio, de realizar elecciones concurrentes.La modalidad implementada consiste en votar por separado a los candidatos nacionales de los locales. Eso enfureció a un sector del PRO, el partido fundado por Mauricio Macri que lo llevó a la presidencia en 2015, porque le quita ventaja a su primo, Jorge Macri, a quien eligió para suceder a Larreta al frente del distrito más rico del país, gobernado por este espacio desde 2007.Hablamos con Pablo Romá, analista político y titular de la consultora Circuitos, quien opinó que "Larreta decidió sostener su alianza con la Unión Cívica Radical". Para Romá, Rodrìguez Larreta termina siendo "más un candidato de una alianza con los radicales que el candidato del PRO". La representación del PRO quedaría, entonces, en Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad de Macri y actual presidenta del partido.Romá se refirió al escenario electoral de cara a las próximas elecciones presidenciales de octubre: hoy es posible hablar de un escenario de tercios, pero también de cuartos, porque hay un 20% que no se define. Milei es un fenómeno, entre los jóvenes, varones y de la Ciudad de Buenos Aires, pero no me da un número tan alto [en intención de voto]".China realizó operaciones militares en TaiwánChina ha concluido este lunes los ejercicios militares cerca de Taiwán, territorio al que considera propio. El despliegue del Ejército Popular de Liberación (EPL) surgió como respuesta a la reciente visita a Estados Unidos de Tsai Ing-wen, presidenta de la isla autogobernada, que se reunió con políticos locales, incluído el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy.Estados Unidos también respondió al avance chino y envió el destructor USS Milius hacia zonas del mar del Sur de China.Sergio Cesarín, analista internacional especializado en el continente asiático, fue entrevistado en Cara o Ceca y sostuvo que "la China de hoy tiene un gran poderío, entonces la reconfiguración de fuerzas y su autopercepción la lleva a tomar este tipo de iniciativas que se confirman la inexorabilidad de su objetivo de reunificar Taiwan".De hecho,agregó Cesarín, ARSAT, la empresa estatal de telecomunicaciones, ha hecho acuerdos con la empresa china Huawei."Lo que destaca Casa Blanca es que ve con sospecha ciertos aspectos" de la relación bilateral, como el puerto que China pretende construir en el sur del país, en la provincia de Tierra del Fuego.

