https://sputniknews.lat/20230410/el-embajador-de-moscu-en-buenos-aires-alerta-sobre-una-creciente-rusofobia-en-argentina-1137967091.html

El embajador de Moscú en Buenos Aires alerta sobre una creciente rusofobia en Argentina

El embajador de Moscú en Buenos Aires alerta sobre una creciente rusofobia en Argentina

BUENOS AIRES (Sputnik) – El embajador de Rusia en Argentina, Dmitri Feoktístov, expresó su preocupación por casos de discriminación y violencia que han sufrido... 10.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-10T23:35+0000

2023-04-10T23:35+0000

2023-04-10T23:35+0000

rusia

argentina

rusofobia

dmitri feoktístov

américa latina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/0a/1137968432_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7e3a1e8e5f3f20f866f4cf9008932bba.jpg

"Queremos ver Argentina, un país amigo, libre de rusofobia", es el título del texto difundido este 10 de abril en los medios de comunicación. En varios Estados occidentales, las violaciones a los derechos humanos de los rusos "han adquirido un carácter masivo", sostuvo el representante diplomático al poner de ejemplo la negativa a prestar servicios públicos y administrativos, como trámites médicos, educativos o bancarios. También se han constatado otros hechos discriminatorios, como el destrozo de restaurantes rusos, la imposición de restricciones a empresas rusas, daños premeditados a propiedades o la prohibición de participar en actividades culturales, musicales o deportivas.Aunque reconoció que en Argentina la rusofobia es menos habitual, el embajador ruso destacó las inscripciones ofensivas que aparecieron en la fachada de la catedral ortodoxa rusa, situada en el barrio de Palermo de la ciudad de Buenos Aires, en abril de 2022. Además, según la Embajada, fue vandalizada la placa que recoge el nombre de la Plaza de la Federación de Rusia en Buenos Aires. Las autoridades de la ciudad, en tanto, impidieron en 2022 que la comunidad rusoparlante celebrara la popular fiesta anual Matushka Rus, "siendo uno de los eventos más importantes en la vida de la diáspora", agregó Feoktístov.En la ciudad balnearia de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires (este), el municipio declaró de manera abierta su propósito de no cooperar con la comunidad y se niega a proporcionar espacios para sus eventos. En paralelo, "está básicamente congelado el trabajo del Centro Ruso de la Universidad de Buenos Aires, que se inauguró solemnemente en 2018 en vísperas de la visita del presidente Vladímir Putin a Argentina", añadió. El jefe diplomático aludió incluso a casos de violencia directa contra uno de los cónsules honorarios de Rusia, que recibió un golpe en la nuca cuando salía de una catedral católica tras una liturgia ecuménica por la paz mientras escuchaba gritos insultantes contra Rusia, sin que fueran identificados los agresores. El embajador también cuestionó la resonancia que tuvo en febrero la retención durante varios días de seis mujeres embarazadas provenientes de la Federación de Rusia, por considerarlo una "exageración artificial". Aun cuando la inmigración de algunos países latinoamericanos es mayor, "fueron los rusos los que se convirtieron en objeto de especial atención", observó. De esa manera, "la conversación en ruso en la calle se convierte en un pretexto para verificar documentos, que incluso los empleados de nuestra Embajada enfrentaron", afirmó Feoktístov. El diplomático, quien reconoció tener dos hijos nacidos en Argentina, admitió su temor de que la Policía pudiera detenerlos por escucharlos hablar en ruso. El embajador recordó que la nación sudamericana y la Federación de Rusia cumplieron 137 años de relaciones diplomáticas. Por lo tanto, esperaba que esa amistad se siguiera construyendo "sobre la base de la reciprocidad", de manera que "Argentina no se desvíe de sus estándares de derechos humanos y no se rebaje a la rusofobia barata".

https://sputniknews.lat/20230314/denuncian-en-el-consejo-de-seguridad-de-la-onu-la-propaganda-rusofoba-de-las-autoridades-ucranianas-1136848424.html

https://sputniknews.lat/20230326/la-onu-publica-un-informe-sobre-la-discriminacion-de-la-iglesia-ortodoxa-ucraniana-1137357209.html

https://sputniknews.lat/20221111/kiev-destierra-el-idioma-ruso-de-los-programas-de-educacion-preescolar-y-media-general-1132342900.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, argentina, rusofobia, dmitri feoktístov