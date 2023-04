https://sputniknews.lat/20230410/macron-esta-asustado-tras-su-visita-a-china-1137965782.html

Macron está asustado tras su visita a China

Tras su reunión con Xi Jinping, Macron sugirió que Europa debería reducir su dependencia de la "extraterritorialidad del dólar estadounidense". Sigue escándalo... 10.04.2023, Sputnik Mundo

Al presidente de Francia 'le cae la ficha'Europa debe reducir su dependencia de Washington y evitar verse arrastrada a una confrontación entre China y Estados Unidos por Taiwán, dijo el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en una entrevista en su avión de regreso de su visita a Pekín. Añadió que Europa había aumentado su dependencia de Estados Unidos en armas y energía, y que ahora debe centrarse en impulsar las industrias de defensa europeas.En este sentido, sugirió que Bruselas debería reducir su dependencia de la "extraterritorialidad del dólar estadounidense", un objetivo político clave tanto de Moscú como de Pekín. "Si las tensiones entre las dos superpotencias aumentan… no tendremos el tiempo ni los recursos para financiar nuestra autonomía estratégica y nos convertiremos en vasallos", dijo.Escándalo en torno a filtraciones de documentos clasificados del Pentágono cobra fuerzaEl escándalo que se desató a raíz de la publicación en los medios de las filtraciones de documentos clasificados del Pentágono sobre suministros de armas a Ucrania y supuestos planes de EEUU y la OTAN de una contraofensiva del Ejército de Kiev, así como en qué condiciones se encuentra, cobra fuerza después la aparición de nuevas revelaciones.En este contexto, un artículo del portal The Grayzone se preguntó: "Si los documentos fueron parcialmente falsificados, ¿fueron difundidos para ayudar a Rusia a avanzar en sus objetivos de relaciones públicas, quizás minimizando su número de víctimas o exagerando el de su enemigo? ¿Podría ser que EEUU hubiese filtrado documentos que contenían varios datos de Inteligencia erróneos para confundir a Rusia antes de la ofensiva ucraniana?".Xiomara Castro anuncia intervención carcelaria en HondurasLa presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció que intervendrá el sistema penal del país, tras registrarse cuatro tiroteos en diferentes prisiones, hecho por el cual la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Honduras expresó su preocupación y pidió tomar medidas. Este aumento de la violencia carcelaria ocurrió al día siguiente de que el Gobierno aprobara una extensión del estado de excepción que rige en el país por 45 días para luchar contra los grupos armados como las pandillas.Gloria Oquelí, dirigente del partido LIBRE y exdiputada del Parlamento Centroamericano, dijo a Octavo Mandamiento que "ella [Xiomara Castro] no ha querido aparecer como una persona inhumana, donde va a meter a cientos de personas [a la cárcel] porque tengan los tatuajes y se sepa que están en maras y pandillas, sino que ha sido un proceso". Petro anuncia posible encuentro con exjefes paramilitaresEn el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado que podría tener un encuentro con los exjefes paramilitares que ya han pagado sus condenas judiciales. Unas palabras que pronunció en el marco de la conmemoración del 75 aniversario del magnicidio contra el abogado y político liberal Jorge Eliécer Gaitán, quien también es recordado como El Caudillo del Pueblo.Al respecto, el secretario General y fundador del partido político Unión Patriótica, Felipe Santos, expresó a Octavo Mandamiento que "naturalmente el Gobierno y el Pacto Histórico están explorando caminos hacia la Paz Total, y caminos que abran paso a reducir la violencia que hay en el país. Dentro de esto, el Gobierno ha abierto puertas a un diálogo con los exparamilitares que hicieron el proceso de sometimiento a la justicia, en primer lugar, para hacer un balance de en qué está la reparación a las víctimas, en qué va la reparación real de las víctimas. […] Como hemos visto en los Gobiernos anteriores, eso es un caos total, eso se volvió un foco de corrupción”.

