¿Por qué la OTAN solo piensa en expandirse y debilitar a Rusia?

Aumenta la militarización desde Finlandia hasta el Mar Negro, tras el ingreso del país nórdico a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Cuando EEUU prometió en 1990 a Mijaíl Gorbachov — último líder de la Unión Soviética— que la OTAN no avanzaría "ni una pulgada" hacia el este, no se firmó un acuerdo porque Moscú creyó en la palabra del entonces secretario de Estado norteamericano, James Baker.Sin embargo, Washington no mantuvo su promesa y el bloque militar, lejos de desaparecer, siguió ampliándose hasta la actualidad.El último ingreso a la OTAN fue el de Finlandia el 4 de abril, convirtiéndose en el miembro número 31, en plena crisis internacional."El ingreso de Finlandia a la OTAN supone un elemento más de ataque contra Rusia", dijo a Telescopio el analista internacional y sociólogo argentino, Jorge Elbaum.Turquía y Hungría retrasaron inicialmente el proceso de ratificación, pero más tarde suavizaron su postura sobre la adhesión de Helsinki."Pensemos que la OTAN fue formada originalmente en el marco de una ofensiva contra la Unión Soviética. Sin embargo, la URSS se disolvió, pero la alianza militar continúa avanzando hacia la Federación Rusa", reflexionó el analista político.La incorporación de la nación nórdica fue considerada por el Kremlin como "un atentado contra los intereses nacionales", lo que obliga a Moscú a tomar medidas para "garantizar su seguridad".En Telescopio también conversamos con el analista político argentino Alberto Hutschenreuter, quien se refirió a "una falta de pensamiento propio por parte de Europa que hasta la fecha no ha promovido per se. No hay una diplomacia independiente de EEUU con lograr algún tipo de equilibrio en materia de seguridad".Según el experto, "en lugar de tener una zona de distensión o de pacífico desacuerdo, tenemos es una militarización cada vez mayor desde Finlandia hasta el Mar Negro".En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

