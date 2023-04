https://sputniknews.lat/20230410/washington-seguira-apoyando-a-ucrania-pese-a-las-filtraciones-de-documentos-clasificados-1137962061.html

Washington seguirá apoyando a Ucrania pese a las filtraciones de documentos clasificados

Washington seguirá apoyando a Ucrania pese a las filtraciones de documentos clasificados

Luego de que más de 100 documentos clasificados de Estados Unidos fueran filtrados en internet y revelaran, entre otras cosas, que el Pentágono espió al... 10.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-10T19:22+0000

2023-04-10T19:22+0000

2023-04-10T20:32+0000

internacional

eeuu

washington

política

ucrania

john kirby

volodímir zelenski

joe biden

consejo de seguridad nacional (csn)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/105501/30/1055013033_0:92:1300:823_1920x0_80_0_0_4ae35b5600941da0262fffb35aeb9aa3.jpg

También afirmó que Estados Unidos se compromete a descubrir cómo se filtraron al público documentos altamente clasificados del Pentágono y dijo que se tomarán las acciones necesarias "a medida que surjan los detalles". "Vamos a llegar al fondo de esto. Y luego, si deben tomarse acciones, a medida que sepamos más sobre el alcance de lo que sucedió, obviamente las tomaremos", agregó Kirby en rueda de prensa. "Nos estamos tomando esto muy, muy en serio. No hay excusa para que este tipo de documentos sean de dominio público", dijo.Kirby también indicó que parte de la información confidencial sobre el conflicto de Ucrania recién filtrada a internet pudo haber sido alterada de sus fuentes originales.Además, dijo que el presidente Joe Biden ya fue informado sobre la filtración de inteligencia clasificada relacionada con los planes de Ucrania para una contraofensiva de primavera contra Rusia. "Se le informó [a Biden] por primera vez a fines de la semana pasada, cuando todos nos enteramos que había algunos documentos por ahí y se le informó y se puso en contacto con los funcionarios de seguridad nacional durante todo el fin de semana", detalló el coordinador de Comunicaciones Estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional. El 6 de abril, varios medios publicaron que el Pentágono estaba investigando material filtrado en las redes sociales en el que se describía el estado de las fuerzas ucranianas y los planes de Estados Unidos y la OTAN para reforzarlas. The New York Times señaló que los documentos, fechados de principios de marzo, circulaban supuestamente en canales rusos progubernamentales de Telegram, pero la investigación de CNN apunta a la red social Discord.Los analistas afirman que fueron filtrados más de 100 documentos. Se cree que la magnitud de la filtración, así como la naturaleza de la información contenida en el nuevo material clasificado, son muy perjudiciales para las autoridades.

https://sputniknews.lat/20230410/este-hombre-debe-ser-vigilado-por-que-eeuu-espia-a-zelenski-1137936709.html

eeuu

washington

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, washington, política, ucrania, john kirby, volodímir zelenski, joe biden, consejo de seguridad nacional (csn)