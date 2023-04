https://sputniknews.lat/20230411/biden-quiere-quedarse-en-la-casa-blanca-como-sea-1138017496.html

Biden quiere quedarse en la Casa Blanca como sea

La noticia se filtra cuando Biden sufre una drástica caída en las encuestas: Trump sube como la espuma. ¿Planea Egipto suministrar misiles a Rusia? Denuncias... 11.04.2023, Sputnik Mundo

Biden quiere quedarse y utilizar TikTokEl presidente de EEUU, Joe Biden, se postulará a las presidenciales de 2024, según NBC News, que cita a fuentes familiarizadas con el caso. La campaña de Biden se apoyará en cientos de influencers de las redes sociales —incluida TikTok, red social a la que buscan prohibir en EEUU—, que promocionarán al actual mandatario, y pronto pueden tener su propia sala de reuniones en la misma Casa Blanca, según el portal Axios.En este contexto, según una encuesta de la CNN realizada por SSRS, solo un tercio de los estadounidenses afirma que Biden merece la reelección, mientras que la mayoría afirma que le gustaría ver a otra persona como candidato demócrata. Paralelamente, el expresidente Donald Trump se dispara en las encuestas dentro de su partido tras ser imputado, y además supera a Biden en un posible enfrentamiento electoral.¿Planea Egipto suministrar a Rusia sus misiles?El presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, habría ordenado el envío secreto de hasta 40.000 cohetes a Rusia, informó The Washington Post citando una conversación que se filtró a la aplicación de chat Discord. Consultado por dicho periódico, el portavoz de la Cancillería egipcia, Ahmed Abu Zeid, se limitó a decir que "la posición de Egipto desde el principio se basa en no involucrarse en esta crisis y mantenerse equidistante de ambos bandos, al tiempo de reafirmar el apoyo de Egipto a la Carta de la ONU y el derecho internacional en las resoluciones de la Asamblea General de la ONU".Por su parte, el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, restó credibilidad a la información: "Parece un bulo de turno, de esos que sobran hoy. Por consiguiente, hay que percibir de modo adecuado las informaciones de este tipo". Embajador de Rusia en Argentina denuncia casos de rusofobia El embajador de Rusia en Argentina, Dmitri Feoktístov, ha declarado que hay casos de discriminación rusofóbica en el país latinoamericano, donde se cometen violaciones a los derechos de esta comunidad. Según el diplomático, cuya declaración fue publicada en las redes sociales de la Embajada rusa y en la web de la Cancillería de Rusia, hay una preocupación por los crecientes actos de rusofobia que se presentan en el mundo en los últimos años y que son patrocinados por Occidente.La coordinadora de la Cátedra de Rusia del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, y profesora de idioma ruso en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación de la Cancillería argentina, la doctora Tamara Yevtushenko, expresó a Octavo Mandamiento que "la prensa occidental es realmente odiosa a todo lo ruso, y la intención de perjudicar todo lo ruso, obviamente que tiene su efecto. Quizás es menos en América Latina, pero es cierto que el embajador ruso está preocupado porque tenemos que prevenir, de algún modo, los actos de rusofobia porque realmente es peligroso para todo el mundo".Lasso busca respaldo de EEUU ante pruebas en juicio políticoLa Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional de Ecuador aceptó 49 de las 68 pruebas de oficio presentadas en el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Ahora comienza a correr un plazo de 10 días para que el mandatario presente su descargo. Tanto Lasso como sus abogados criticaron públicamente las pruebas presentadas. En un claro signo de respaldo político, Lasso recibió a dos senadores y un diputado de los Estados Unidos, que declararon respaldar la "institucionalidad democrática" del Ecuador."Ellos no representan a todo el Congreso de Estados Unidos. Ellos representan a su grupo político y ellos dicen que vienen a respaldar la democracia [...] Y la democracia también reconoce la figura del impeachment en Estados Unidos, juicio político en Ecuador o moción de censura en algunos países europeos", dijo al respecto Pamela Aguirre, asambleísta ecuatoriana por Unión por la Esperanza.Inversores de bitcóin celebran precio de 30.000 dólares después de una larga esperaLa criptomoneda más grande del mundo por capitalización de mercado ha superado los 30.000 dólares, lo que representa el nivel más alto observado desde junio de 2022. Esto refleja una extensión del repunte de las criptomonedas que comenzó a principios de este año.Iván Marchena, educador y experto en criptomonedas, expresó que "hemos tenido un llamado criptoinvierno que ha afectado no solo a bitcoin, sino a todas las criptomonedas, ahora vemos varios acontecimientos que han vuelto a despertar el interés por las inversiones cripto".

