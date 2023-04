https://sputniknews.lat/20230411/documentos-filtrados-del-pentagono-muestran-que-ucrania-no-esta-en-condiciones-de-ganar-un-1137973373.html

Documentos filtrados del Pentágono muestran que Ucrania no está en condiciones de ganar un conflicto

La filtración de documentos secretos del Pentágono podría interpretarse como una manera de desmentir la versión oficial de Washington sobre la situación actual... 11.04.2023, Sputnik Mundo

El exfuncionario estadounidense consideró que las filtraciones —que revelan, entre otras cosas, debilidades en las Fuerzas Armadas de Ucrania— muestran que, aun con sus "valientes declaraciones públicas", los militares estadounidenses son conscientes de que "Ucrania ha sufrido muchas más bajas de las que se han admitido y no está en condiciones de ganar una guerra de desgaste". Pese a ello, el exsubsecretario de Defensa, con 30 años de experiencia en el servicio público, reconoció que las revelaciones solo son una sorpresa "para aquellos que han aceptado la guerra informativa ucraniana y occidental sin dudarlo".En días recientes, medios estadounidenses como The New York Times retomaron filtraciones del Pentágono en las que se incluye información sobre el conflicto en Ucrania, así como los trabajos de espionaje que Washington ha dirigido en contra de los líderes de sus aliados, como Israel y Corea del Sur.Poco después de darse a conocer los documentos, el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, comentó que Rusia no tenía dudas sobre la participación directa de Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en el conflicto en Kiev. Sobre la filtración, el Gobierno estadounidense descartó que esto afecte el apoyo millonario que brinda a Kiev y reiteró su compromiso para seguir apoyando al país gobernado por Volodímir Zelenski.Los documentos filtrados comparan las capacidades de las Fuerzas Armadas de Rusia y Ucrania y hacen énfasis en "la escasez crítica de municiones de defensa aérea [ucraniana]". Además, analizan "los avances logrados por las tropas rusas alrededor de la ciudad oriental de Bajmut".

