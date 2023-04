https://sputniknews.lat/20230411/eeuu-es-un-animal-herido-dio-francia-el-primer-paso-para-que-la-ue-se-aleje-de-washington-1137965460.html

"EEUU es un animal herido": ¿Dio Francia el primer paso para que la UE se aleje de Washington?

"EEUU es un animal herido": ¿Dio Francia el primer paso para que la UE se aleje de Washington?

El presidente francés, Emmanuel Macron, asegura que la Unión Europea (UE) debe reducir su dependencia de EEUU y alejarse de controversias que no le...

En días recientes, con motivo de su visita a China, Macron advirtió que el principal reto de Europa en estos momentos es "quedar atrapada en crisis que no son suyas, lo que evita que construya su autonomía estratégica". En este sentido, el líder francés invitó a cuestionar si el papel de los países europeos en las tensiones entre China y Taiwán es una decisión autónoma o un seguimiento a ciegas de la estrategia de la Casa Blanca."La paradoja sería que, sobrepasados por el pánico, creamos que solo somos seguidores de Estados Unidos. La pregunta que los europeos necesitan responder es: ¿es de nuestro interés acelerar [una crisis] en Taiwán? No. Lo peor que los europeos podemos pensar es en convertirnos en seguidores de este tema y tomar parte de la agenda de Estados Unidos y una reacción exagerada de los chinos", declaró el presidente de Francia en una entrevista exclusiva para Politico. Un baño frío de realidad para EuropaSi bien la voz de Macron no representa a toda Europa, lo cierto es que este país tiene uno de los mayores liderazgos en la Unión Europea (UE) y en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Por ello, sus palabras podrían, por un lado, hacer eco en otras naciones, y por otro, marcar una pauta sobre la forma en la que Washington se relaciona con sus principales aliados, explica a Sputnik el académico mexicano, Carlos Manuel López Alvarado, experto en relaciones internacionales. De acuerdo con el especialista en temas globales, la nueva e inesperada postura del presidente francés deja al descubierto que el modelo multipolar está ganando terreno y que, para Europa, muy a pesar de Washington, China es un socio esencial. Con él coincide la exintegrante de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, Ana Luisa Trujillo, quien señaló que la posición del mandatario francés "marca distancia de Estados Unidos", aunque recordó que, históricamente, Francia ha sido un país que busca autonomía y busca definirse como una potencia. "Un animal herido es peligroso"En reacción a los comentarios del presidente de Francia, el senador estadounidense Marco Rubio manifestó que es un buen momento para preguntarse si Macron habla en nombre de toda Europa y si él es ahora el líder más poderoso de la Unión Europea (UE)."Si Macron habla en nombre de toda Europa y su posición ahora es que no van a tomar partido entre Estados Unidos y China sobre Taiwán, tal vez nosotros tampoco deberíamos hacerlo. A lo mejor hemos de centrarnos en Taiwán y en las amenazas que plantea Pekín, y ustedes, chicos, encárguense de Ucrania y la Unión Europea", aclaró Rubio en un video publicado en su cuenta de Twitter.Al respecto, López Alvarado considera que los dichos de Rubio podrían entenderse como un discurso que refleja la visión que Washington tiene sobre sus socios, a quienes, según el experto, trata "de manera irresponsable" y "muy autoritaria". "Estados Unidos [...] sigue teniendo ese deseo de conformar un imperio a través de sus socios, en esta idea de que no tiene aliados, tiene intereses", dijo el académico. En estos momentos, señala López Alvarado, Estados Unidos es "un animal herido" que debe actuar con cautela. Sin embargo, dice, el mundo debe estar preparado para la reacción de la Casa Blanca ante la amenaza a su hegemonía. ¿Tendrá la postura de Macron repercusión?Ambos expertos consultados por Sputnik señalan que París hace bien en tomar distancia de las tensiones entre Washington y Pekín, pues con esto Bruselas pone como prioridad sus intereses por encima de los del país norteamericano, el cual no ha logrado un distanciamiento entre Rusia y China desde que comenzó el conflicto en Ucrania el 24 de febrero de 2022. "Como bloque [la UE], como continente, creo que existe la absoluta certeza de que se tiene que buscar una tercera vía independiente de los conflictos chinos y de los conflictos estadounidenses [...]. Es innegable: [la UE] tiene que tener una postura soberana y eso naturalmente va a pisar callos en Estados Unidos porque su principal socio como bloque continental es Europa, y ahora Europa está buscando mayor soberanía e independencia en la toma de decisiones", explica López Alvarado. La postura de Macron, estima el especialista, puede replicarse en otros países de la Unión Europea, aunque, dijo, tal vez por vías más diplomáticas. Al respecto, la doctora Ana Luisa Trujillo apuntó que, en términos económicos y políticos, Francia podría ser considerada como la segunda nación más importante de la Unión Europea, por lo que la voz de Emmanuel Macron podría tener un eco regional, ya que Alemania también ha tenido acercamientos con Pekín."Yo creo que [lo dicho por Macron] puede tener alguna repercusión, alguna resonancia a nivel europeo", prevé la experta, quien destacó la dependencia que Bruselas tiene de Estados Unidos, pero también su interés por el comercio con el gigante asiático. ¿Qué ha dicho Pekín al respecto?El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin, señaló que Pekín espera que todos los países se opongan firmemente a cualquier forma de independencia de la isla de Taiwán, declaró el funcionario al comentar las palabras del presidente francés, Emmanuel Macron."Esperamos que todos los países comprendan la esencia del problema de Taiwán, se adhieran al principio de una sola China y se opongan resueltamente a cualquier forma de independencia y actividades separatistas de Taiwán", afirmó Wang en una rueda de prensa.El alto funcionario enfatizó que, en la actualidad, la mayor amenaza para la paz en el estrecho de Taiwán son las actividades de los separatistas taiwaneses con la complicidad y el apoyo de Washington.Macron viajó a China el 5 de abril para reunirse con su homólogo del gigante asiático, Xi Jinping, el primer ministro, Li Qiang, y el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Zhao Leji.

