Exasesor de Zelenski advierte que a Ucrania le espera un "periodo muy grave"

El exasesor de la oficina de la Presidencia de Ucrania Alexéi Arestóvich aseguró que Kiev enfrentará un "periodo muy grave" que será aún más complicado que el... 11.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-11T22:00+0000

En entrevista con el periodista Vasili Golovánov, el exfuncionario ucraniano advirtió que a Kiev le espera "un periodo muy grave que en algunos aspectos sería más difícil que la guerra", debido principalmente a los problemas económicos que arrastra Ucrania.A esto se lesuman los 12 millones de refugiados, la reconstrucción de la infraestructura y viviendas destruidas, así como la gran deuda externa que ya carga esa nación, sin que hasta el momento se haya precisado si sus aliados occidentales apoyarán económicamente al país en su reconstrucción.Arestóvich renunció a su cargo a mediados de enero de este año como asesor del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, tras reconocer que los sistemas de defensa de su país provocaron la destrucción de un edificio en Dnipró. El exasesor presidencial pronosticó que, si el tema económico no se resuelve pronto, la popularidad de Zelenski caerá "con rapidez", pues "se le culpará de todas las desgracias" y ello reduciría la posibilidad de que se mantenga en el poder en el 2024. A esto se suma la posibilidad de que Occidente deje de financiar al Ejército ucraniano por sus casos de corrupción y falta de libertades, lo que a su vez dejaría a Ucrania en una "zona gris", si no es aceptada como miembro de la Unión Europea, según Arestóvich. Sobre el ingreso de Ucrania a la Unión Europea, el exfuncionario consideró que Ucrania debe ser "partidario del sistema de derecho internacional" y no apostar por la fabricación de armas nucleares, las cuales, afirma, pueden ser producidas por Kiev en un periodo de nueve meses.

