https://sputniknews.lat/20230411/macron-tiembla-le-vio-las-orejas-al-lobo-1137991268.html

Macron tiembla: 'le vio las orejas al lobo'

Macron tiembla: 'le vio las orejas al lobo'

Europa debería reducir su dependencia de la extraterritorialidad del dólar estadounidense. Lo dijo el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en pleno vuelo de... 11.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-11T13:02+0000

2023-04-11T13:02+0000

2023-04-11T13:02+0000

qué pasa

emmanuel macron

🌍 europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/0b/1137990880_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_cb429bec2723a5c12f79fd527b2b77e4.jpg

Macron tiembla: 'le vio las orejas al lobo' Macron tiembla: 'le vio las orejas al lobo'

Fue por lana, y volvió trasquiladoEl Macron que emprendió vuelo rumbo a la milenaria China, habrá quedado atrapado en algún lugar del espacio-tiempo indeterminado y de allí no se movió: arrancó junto a su ladera, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prácticamente diciendo que arrinconarían a Xi Jinping y le darían por todos lados, empezando por Rusia, siguiendo con los uigures, y sometiéndole a sus mandatos occidentales respecto a Taiwán.En cambio, el Macron que volvió a casa, no fue el mismo, como si lo hubieran suplantado. Salvo, claro está, que, desde sus declaraciones en su vuelo de vuelta, hasta las consecuentes reacciones desde EEUU, estuvieran ya consensuadas desde el centro del mundo occidental.Pero en el supuesto de que Macron se hubiera pronunciado con sinceridad en el avión presidencial ante tres periodistas, uno de ellos del medio estadounidense Politico, esto indicaría la grave situación en la que se encuentra Francia, y la Unión Europea en general, y de la que Macron sólo se dio cuenta tras haberse reunido con Xi. Como quien dice, le cayó la ficha.Tan así fue la cosa, que en plena reunión trilateral, al tocarse el tema de Taiwán, dijo Macron:"Los europeos no podemos resolver la crisis en Ucrania; ¿Cómo podemos decir de manera creíble sobre Taiwán, 'cuidado, si haces algo mal, estaremos allí'? Si realmente quieres aumentar las tensiones, esa es la forma de hacerlo", reflexionó.Momento MacronEntonces, llegó el momento en que le reconoció a los periodistas en pleno vuelo de vuelta al jardín del Elíseo, que Europa había aumentado su dependencia de EEUU en armas y energía y que ahora debe centrarse en impulsar las industrias de defensa europeas. Asimismo, manifestó que Europa debería reducir su dependencia de la "extraterritorialidad del dólar estadounidense. "Si las tensiones entre las dos superpotencias aumentan… no tendremos el tiempo ni los recursos para financiar nuestra autonomía estratégica y nos convertiremos en vasallos", dijo.Si es verdad lo que dice Macron, quien censuró a Politico parte de sus propias declaraciones, a las que prohibió publicar, entonces significa que le vio las orejas al lobo, es decir, EEUU.Al respecto, el analista internacional Eduardo Luque advierte que "hasta los más acérrimos defensores del euro y del dólar, saben que ambas monedas están basadas en nada. La moneda siempre debería ser el reflejo de la economía. En el caso del dólar, está basado en un Ejército que sostiene a esa moneda"."A partir del inicio del neoliberalismo [casi] toda la industria [de EEUU] pasa a China, se deslocaliza, y de alguna forma la base industrial que había sostenido a la moneda, el dólar, desaparece. Y lo que queda es un Estado, EEUU, con un gran sector de servicios y de intercambio financiero. Pero [en la economía] real, con su moneda basada en la riqueza productiva y de materias primas, sólo hay dos países que tienen esta riqueza asegurada: uno es Rusia y el otro es China", concluye Eduardo Luque.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

emmanuel macron, 🌍 europa, аудио