Netanyahu se retracta y reinstala a su ministro de Defensa en Israel

La noticia sobre la dimisión del titular del Ministerio de Defensa de Israel generó en su momento críticas contra Netanyahu, quien se enfrentó recientemente a una ola de protestas en su país por la reforma judicial que pretende dotar de más facultades al Poder Legislativo, en detrimento del Poder Judicial. Minutos después, Gallant difundió una imagen en la que comparte mesa con Netanyahu durante un evento militar. En su cuenta de Twitter, el funcionario aseguró: "Continuamos juntos con toda nuestra fuerza por la seguridad de Israel".Las masivas protestas por la reforma judicial impulsada por Netanyahu han generado dudas sobre la unidad del Gobierno de Israel y qué tan vulnerable es el Estado israelí ante varios conflictos armados que existen en la región de Oriente Medio. El líder de Hizbulá, Hassan Nasrallah, por ejemplo, ha hecho pública su emoción por la crisis interna israelí al considerar que da la impresión de que es un buen momento para atacar a dicha nación, de acuerdo con un reporte de The New York Times.Las dudas sobre la seguridad de Israel se han agravado debido a los recientes ataques reportados entre las fuerzas israelíes y las fuerzas palestinas.Al margen de las estadísticas que refieren que su partido, Likud, ha perdido respaldo popular, Netanyahu afirmó que sus Fuerzas Armadas están preparadas para responder ante cualquier amenaza externa. "Pueblo de Israel, su seguridad es nuestra principal misión. No queremos guerra. Haremos todo para prevenirlo, pero si se requiere, nuestros enemigos conocerán al Estado de Israel, a las Fuerzas de Defensa de Israel y a los servicios de seguridad a su máximo potencial", declaró Netanyahu.

