¿Qué se puede esperar de la próxima visita de Lula a China?

¿Qué se puede esperar de la próxima visita de Lula a China?

La cercana visita a China del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se espera que traerá diversos temas de discusión. Sputnik conversó con expertos... 11.04.2023, Sputnik Mundo

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunirá con su par chino, Xi Jinping, del 12 al 15 de abril. La próxima cumbre reforzará el compromiso de China y Brasil en el seno de los BRICS, destacan los expertos Fan Hesheng y Nadezhda Kudeyárova en un diálogo con Sputnik. El viaje de Lula fue pospuesto por dos semanas debido a una neumonía leve. "La decisión del presidente de 77 años de visitar China inmediatamente después de la aprobación de los médicos refleja el carácter especial de las relaciones chino-brasileñas", comentó a Sputnik el director del Instituto de América Latina de la Universidad de Anhui, Fan Hesheng. Asimismo, la situación política interna de Brasil no es muy estable, la oposición es fuerte, y si los problemas económicos no se resuelven adecuadamente, podría afectar en gran medida al éxito del Gobierno de Lula en el futuro.El alejamiento del conservadurismo de derechas La campaña electoral presidencial de Lula fue muy intensa. En gran medida, se construyó sobre las acciones de coalición de varias fuerzas políticas, incluidas las del lado derecho. No hay contradicciones entre Pekín y Brasilia, como afirmaba periódicamente el Gobierno de Bolsonaro. Hay pragmatismo en la política actual de Lula. La política exterior china también es pragmática, lo que significa que las dos partes pueden encontrar intereses mutuos y varias soluciones para perseguir sus objetivos.La diversificación del comercioLa diversificación del comercio, el desarrollo de la cooperación en materia de inversiones, el papel de China en la reindustrialización de la economía brasileña, las nuevas fuentes de energía, el cambio climático y la seguridad mundial serán los principales temas de la reunión. Con el presidente Lula en 2009, Pekín se convirtió en el primer socio comercial de Brasil y ha mantenido esta posición durante 14 años consecutivos. El comercio bilateral alcanzó los 171.350 millones de dólares en 2022, un 4,9% más que el año anterior.La República Popular China importó 54,4 millones de toneladas de soja y 1,11 millones de toneladas de carne de vacuno congelada de Brasil, lo que representa el 59,72% y el 41% de las importaciones totales de estos bienes. Asimismo, Brasil sigue siendo el mayor receptor de inversiones chinas en América Latina, según la Administración General de Aduanas de China.En el pasado, la cooperación económica chino-brasileña se ha limitado en gran medida al comercio de mercancías, en particular el suministro de soja, fruta, carne y mineral de hierro a China. La diversificación del comercio siempre fue un objetivo de China y Brasil. En conjunto, la diversificación del comercio es una tendencia general de la cooperación chino-brasileña y responde a las necesidades económicas de los dos países.El desarrollo sosteniblePara ambos países, la cuestión del desarrollo sostenible es trascendental. Para Brasil, eso tiene que ver con la región amazónica y el avance de fuentes de energía alternativas. La esperada visita proporcionará apoyo político a este tipo de interacción, incluidos los objetivos estratégicos del marco de desarrollo sostenible de Brasil.La profundización de las relaciones bilaterales"La importancia de la primera visita de Lula fuera del hemisferio occidental desde su elección como presidente va más allá de las relaciones bilaterales", aclaró Hesheng. La comunidad internacional está prestando gran atención a la visita del Presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva a China, y el Gobierno chino también la espera con ilusión.La visita de Lula a la República Popular China impulsará aún más las relaciones bilaterales. Lula desea revitalizar la economía de Brasil y tiene grandes esperanzas en la cooperación con China, el mayor socio comercial del país y la segunda economía mundial en este sentido. Brasil recupera su papel internacionalEl presidente brasileño ya reincorporó a su país a foros regionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la Unión de Naciones Suramericanas y prometió fortalecer el bloque comercial MERCOSUR, para lo cual viajó a Argentina.El viaje apoyará la ampliación de los contactos en el seno de los BRICS. Después de la frialdad de Bolsonaro hacia las relaciones con China, incluido la actividad en los BRICS, ahora se puede esperar una participación más activa de Brasil. En vísperas de la cumbre chino-brasileña, ambas partes firmaron un acuerdo sobre comercio en monedas nacionales y anunciaron la creación de una Cámara de Compensación. Esta cámara facilitará la liquidación sin dólares y los préstamos en monedas nacionales, lo que simplificará y abaratará las transacciones y eliminará la dependencia del dólar en el comercio bilateral.Rusia y China también están cambiando activamente a rublos y yuanes. Esto podría facilitar la conversión de todo el comercio de los BRICS a las monedas nacionales. Se espera que los acuerdos chino-brasileños refuercen esta tendencia en el desarrollo de los BRICS.Asimismo, el grupo BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica) avanza hacia la creación de una nueva moneda para sustituir al dólar estadounidense

