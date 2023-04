https://sputniknews.lat/20230412/colombia-se-suman-obstaculos-para-alcanzar-la-paz-total-1138057420.html

Colombia: se suman obstáculos para alcanzar la Paz Total

Falta de fondos, incumplimientos y arduas negociaciones mantienen en vilo al Gobierno de Gustavo Petro ante uno de los grandes objetivos de su gestión: terminar con el histórico conflicto armado. Esta y otras noticias en 'En órbita'.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, admitió que el Estado carece de fondos para implementar el Acuerdo de Paz con la exguerrilla FARC. Previamente, Naciones Unidas "invitó" a Bogotá a hacerlo."Yo quiero aplicar el acuerdo, pero vale 150 billones de pesos colombianos (unos 32.900 millones de dólares)”, señaló el mandatario, quien confirmó la dificultad en adquirir dicho monto.Durante su intervención en el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, Petro afirmó que su Administración aspira a propiciar reparaciones que vayan más allá de lo monetario y no limitarse al desarme.El presidente Petro ve indispensable cumplir el punto relacionado con la reforma agraria, aunque reconoció no creer posible lograr la totalidad de ese objetivo.El jefe de Estado también considera insuficiente el presupuesto de la Unidad de Víctimas del conflicto armado."El Gobierno de Petro ha apostado todas sus cartas alrededor de la posibilidad de concretar negociaciones con los diferentes grupos", indicó el entrevistado.Según el presidente, con los fondos aprobados serían necesarios "125 años" para la indemnización total propuesta en el acuerdo de paz firmado en La Habana en 2016 entre el Ejecutivo de Juan Manuel Santos y las FARC.Muñoz apuntó al "incumplimiento de lo pactado" en el acuerdo de siete años atrás, como uno de los aspectos más amenazantes para el éxito del proceso de Paz Total del actual Gobierno de Petro."El Ejército de Liberación Nacional [ELN], que durante años se ha mantenido distante sobre el diálogo de paz, se pregunta cómo se cumple con estos nuevos acuerdos propuestos si no se le ha hecho con algunos aspectos con las FARC, los que se desmovilizaron y entregaron las armas", declaró Muñoz.En tanto, el presidente Petro se reunió con el Fiscal general, Francisco Barbosa, para abordar las diferencias entre las partes sobre la estrategia del Ejecutivo.Muñoz confirmó las dudas existentes en la Fiscalía con respecto al impacto de estos acuerdos en la lucha contra el narcotráfico.Sin embargo, se mostró esperanzado en que el Gobierno de Petro avance en su política de paz.Colombia lleva más de 50 años en un conflicto armado en el que han intervenido distintos actores y se han firmado varios acuerdos de paz.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— el avance de la investigación de los casos de corrupción en empresas estatales de Venezuela, tras decenas de nuevas detenciones a funcionarios."El Gobierno está inmerso en un proceso complejo para develar la trama de corrupción en las empresas Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Corporación Venezolana de Guayana (CVG)", dijo a En órbita el analista Hernán Zamora, vicerrector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe.En otro orden, se agudiza la crisis de migrantes en el mar Mediterráneo. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) registró 441 muertes de estas personas en dicha ruta marítima en los primeros 3 meses de 2023.La crisis obligó al Gobierno de Italia a decretar el estado de emergencia nacional migratorio por seis meses. El Ejecutivo liderado por la primera ministra Giorgia Meloni pidió ayuda a la Unión Europea para abordar el problema.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

