EEUU está "cegado por su odio a Rusia" y Moscú "debe estar preparada para cualquier provocación"

EEUU está "cegado por su odio a Rusia" y Moscú "debe estar preparada para cualquier provocación"

Estados Unidos está cegado por el odio a Rusia y por eso Moscú debe estar preparada para cualquier provocación, afirmó el viceministro ruso de Exteriores... 12.04.2023

En sus palabras, no es de extrañar que un país que siempre se ha posicionado como "bastión de los derechos humanos y principal luchador por la libertad de palabra", en este caso concreto, demuestre no solo lo contrario sino un enfoque fundamentalmente negativo de esta libertad de expresión y de los derechos humanos."Este es otro reflejo del hecho de que tenemos que lidiar no solo con una línea profundamente hostil, sino con la esencia de lo que está sucediendo en EEUU en relación con nosotros. Tenemos que estar en guardia, preparados para cualquier provocación, para cualquier nuevo paso destructivo", aseguró.Subrayó que "encontraremos una oportunidad", los medios rusos tienen la capacidad y los recursos para llegar a un público amplio, para decir la verdad, para mostrar cómo son realmente las cosas. El representante especial del Departamento de Estado de Estados Unidos, James Rubin, afirmó en una entrevista con N1 TV que la región de los Balcanes Occidentales está sometida a una fuerte influencia de "estructuras vinculadas a Rusia y China" y que el espacio mediático local está "envenenado por la desinformación rusa".Rusia no descarta que se produjera una filtración deliberada de documentos del PentágonoMoscú no tiene una posición sobre la filtración de documentos secretos del Pentágono, pero no se puede descartar que hubiera una difusión deliberada de información falsa, declaró el vicecanciller.El diplomático supuso que es una versión viable ya que "Estados Unidos es parte del conflicto y lleva a cabo una guerra híbrida" contra Rusia."No digo nada, pero admito que varios escenarios son concebibles en este caso", señaló.El pasado 6 de marzo, el diario The New York Times informó, citando a funcionarios familiarizados con el asunto, que se filtró en internet un nuevo lote de documentos clasificados que incluyen secretos de seguridad nacional de EEUU relacionados con Ucrania, China y Oriente Medio. Según el diario estadounidense, más de 100 documentos habrían sido divulgados en Twitter, Telegram y otros sitios online.La documentación no solo estaría vinculada a la ayuda de Washington a Ucrania, sino que incluye información sobre China, el contexto militar de la región del Indo-Pacífico, Oriente Medio e informes relacionados con el terrorismo.Un funcionario de Defensa de EEUU, por su parte, confirmó a Sputnik que el Pentágono está al tanto de la filtración e investiga el asunto en este momento.Rusia mantiene contacto con la Embajada de EEUU sobre GershkovichEl Ministerio de Exteriores de Rusia está en contacto con la Embajada de Estados Unidos sobre el reportero estadounidense Evan Gershkovich, detenido en Rusia a finales de marzo por presunto espionaje, declaró Riabkov.Sin embargo, subrayó, estos contactos no significan que Rusia cambie su posición respecto al tema.El 30 de marzo, el Servicio de Seguridad de Rusia (FSB) anunció la detención de Gershkovich en Ekaterimburgo por espionaje a favor del Gobierno estadounidense. De acuerdo con el FSB Gershkovich, que trabajaba en Rusia como corresponsal del periódico estadounidense The Wall Street Journal, reunía información secreta sobre una compañía que fabrica armamento pesado.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que el estadounidense "cayó con las manos en la masa".Desde el Ministerio de Exteriores ruso subrayaron que la misión de Gershkovich en Ekaterimburgo no tenía nada que ver con el periodismo y advirtieron que no es la primera vez que sujetos de otros países usan la acreditación de periodista como tapadera para misiones que distan del periodismo real.El diario estadounidense para el que trabajaba Gershkovich negó las acusaciones y pidió su inmediata liberación.

