https://sputniknews.lat/20230412/wado-de-pedro-el-recambio-generacional-del-oficialismo-de-cara-a-las-elecciones-en-argentina-1138024428.html

'Wado' de Pedro, ¿el "recambio generacional" del oficialismo de cara a las elecciones en Argentina?

'Wado' de Pedro, ¿el "recambio generacional" del oficialismo de cara a las elecciones en Argentina?

El actual ministro del Interior, Eduardo de Pedro, asoma como una de las figuras políticas que podrían tener un papel clave junto con el mandatario, Alberto... 12.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-12T15:44+0000

2023-04-12T15:44+0000

2023-04-12T15:44+0000

américa latina

argentina

alberto fernández

cristina fernández de kirchner

políticos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/0c/1138024231_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_901d865b35ad9712611c57c96de4fe1b.jpg

Wado de Pedro indicó que el candidato a la presidencia por el Frente de Todos en las elecciones nacionales de octubre saldrá de las PASO, en las que habrá al menos dos listas de la coalición política que gobierna el país desde 2019."Sería muy bueno que Alberto [Fernández] se presente, que el resto del Frente de Todos pueda armar una alternativa y que la gente pueda definir quién es el mejor candidato", expresó De Pedro en el programa televisivo Minuto Uno del canal local C5N, el 4 de abril pasado.De Pedro aseguró que se llegará a esta instancia debido a la "decisión unipersonal" del presidente Alberto Fernández acerca de la estrategia electoral del oficialismo de cara a los comicios generales.Cuando fue consultado sobre si él integraría una fórmula para las próximas elecciones, Wado de Pedro no negó la posibilidad. "No tengo problemas en ser parte de un proyecto colectivo desde el lugar que me convoquen", declaró el actual ministro del Interior del Gobierno de Alberto Fernández.¿Quién es 'Wado' de Pedro?Eduardo Enrique de Pedro, apodado Wado desde su infancia, es abogado por la Universidad de Buenos Aires, exmilitante del colectivo Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), de la agrupación por la memoria y los derechos humanos HIJOS y de La Cámpora, organización política kirchnerista, fundada en 2006 y que ha sido cuna de jóvenes dirigentes políticos como Máximo Kirchner, hijo de la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.De Pedro nació en la localidad bonaerense de Mercedes, el 11 de noviembre de 1976. Sus padres fueron militantes de la organización guerrillera peronista Montoneros y murieron asesinados durante la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983): Enrique de Pedro, muerto en abril de 1977 y Lucila Révora, secuestrada por integrantes de las Fuerzas Armadas y desaparecida con ocho meses de embarazo, en octubre de 1978.El actual ministro del Interior argentino fue secuestrado por agentes del Estado durante tres meses, a la edad de 2 años, hasta que un vecino de la familia intercedió ante el general de Ejército Carlos Suárez Mason —condenado posteriormente por crímenes de lesa humanidad y fallecido en 2005—. Wado retornó con su familia materna, quien lo crió en su natal Mercedes.Es recordada su brutal detención en la Plaza de Mayo porteña, en el marco de la protesta social de diciembre de 2001, que sirvió de prolegómeno a la crisis socioeconómica de 2002 mientras militaba en la agrupación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS).De forma posterior, se sumó como abogado de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, mientras realizaba un máster en Políticas Públicas en la Universidad de San Andrés de San Fernando, provincia de Buenos Aires.En 2004, obtuvo su primer cargo político como jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Turismo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante la gestión de Aníbal Ibarra.Fundador de La Cámpora en 2006 y de la agrupación Abogados por la Justicia Social (AJUS) en 2008, alcanzó en 2009 la vicepresidencia de Aerolíneas Argentinas en su primera experiencia como gestor de una empresa pública.De Pedro fue electo diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en 2011. Se convirtió de forma posterior en miembro del Consejo de la Magistratura de la nación y vicepresidente del Consejo Nacional Justicialista en 2014.Entre febrero y diciembre de 2015, ejerció el cargo de secretario general de la Presidencia de la Nación, durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). Encabezó la lista de candidatos a diputados por el Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires, y resultó electo para el periodo legislativo de 2015-2019.Juró como ministro del Interior del Gobierno del presidente, Alberto Fernández, el 10 de diciembre de 2019, cargo que desempeña en la actualidad.

https://sputniknews.lat/20221230/elecciones-en-argentina-2023-los-candidatos-presidenciales-comienzan-a-perfilarse-1134155131.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, alberto fernández, cristina fernández de kirchner, políticos