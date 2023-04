https://sputniknews.lat/20230412/washington-admite-que-no-tiene-pruebas-de-que-egipto-haya-enviado-armamento-a-rusia-1138025976.html

Washington admite que no tiene pruebas de que Egipto haya enviado armamento a Rusia

Washington admite que no tiene pruebas de que Egipto haya enviado armamento a Rusia

Estados Unidos no tiene información que confirme el envío de cohetes de Egipto a Rusia, señaló el coordinador de Comunicaciones Estratégicas del Consejo... 12.04.2023, Sputnik Mundo

La aclaración se da poco después de que The Wall Street Journal informara que el Pentágono tenía registro del supuesto envío de cohetes de El Cairo a Moscú, algo que el Kremlin ya ha desmentido. Asimismo, el funcionario estadounidense reiteró que "Egipto es un importante aliado en materia de seguridad y sigue siéndolo".Aunque de manera oficial Egipto no se ha pronunciado sobre la filtración, fuentes gubernamentales de ese país africano han declarado a medios como Al Qahera News que todo se trata de "una frivolidad informativa"."Egipto sigue una política equilibrada con todas las partes internacionales cuyos principios son la paz, la estabilidad y el desarrollo", declaró una fuente gubernamental citada por el diario estatal Al Ahram.Por su parte, el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó la información como "otro bulo" de los que se manejan en los medios de comunicación occidentales. Según la filtración citada por The Wall Street Journal, El Cairo habría ordenado la fabricación de 40.000 cohetes para ser enviados a Rusia. El documento indica que Egipto también habría ordenado hacer la operación de la forma más discreta "para evitar problemas con Occidente".

egipto, eeuu, john kirby, dmitri peskov, política, 🛡️ fuerzas armadas, rusia