El Pentágono limita el acceso a los documentos filtrados para defender seguridad nacional

MOSCÚ (Sputnik) — El Pentágono restringió más el acceso futuro a documentos filtrados con información confidencial, para proteger la seguridad nacional de EEUU... 13.04.2023, Sputnik Mundo

"El Pentágono declaró haber tomado medidas para restringir aún más el acceso a la información secreta. Estamos considerando dificultades para la seguridad nacional, puedo agregar que, para reducir el impacto que la publicación de estos documentos pueda tener en la seguridad nacional de EEUU y también de nuestros aliados y socios, lo consideramos muy en serio, la investigación está en curso y el Ministerio de Defensa tomó medidas para limitar estos documentos", destacó en una rueda de prensa. La portavoz se negó a responder a la pregunta de qué grave fue la filtración de documentos secretos del Pentágono al señalar que el estudio y la evaluación de la situación continúan. Tampoco comentó la información del diario The Washington Post sobre la fuente de la filtración del Pentágono. Antes, The Washington Post, citando a un miembro del grupo de chat Discord, donde los materiales se filtraron a la red, informó que la persona detrás de la filtración de documentos secretos de EEUU afirmó que los recibió en cierta "base militar" donde trabajaba. Más tarde, el presidente de EEUU, Joe Biden, afirmó que el Gobierno estadounidense está investigando a fondo filtración de documentos de inteligencia y está "cerca" de averiguar qué ocurrió. Añadió que está preocupado por la reciente filtración de documentos del Pentágono, pero relativizó su importancia afirmando que se trata de material que no es "contemporáneo"."Estoy preocupado por lo que pasó, pero no hay nada contemporáneo que sea de gran importancia", declaró el mandatario a la prensa durante su visita a Irlanda.El pasado 6 de abril, el diario The New York Times informó, citando a funcionarios familiarizados con el asunto, que se filtró en Internet un nuevo lote de documentos clasificados que incluyen secretos de seguridad nacional de EEUU relacionados con Ucrania, China y Oriente Medio. Según el diario estadounidense, más de 100 documentos habrían sido divulgados en Twitter, Telegram y otros sitios online. La documentación no solo estaría vinculada a la ayuda de Washington a Ucrania, sino que incluye información sobre China, el contexto militar de la región del Indo-Pacífico, Oriente Medio e informes relacionados con el terrorismo. Un funcionario de Defensa de EEUU, por su parte, confirmó a Sputnik que el Pentágono está al tanto de la filtración e investiga el asunto en este momento.

