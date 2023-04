https://sputniknews.lat/20230413/el-secreto-de-la-lucha-contra-el-fentanilo-podria-estar-en-la-colaboracion-entre-mexico-y-china-1138053410.html

El secreto de la lucha contra el fentanilo podría estar en la colaboración entre México y China

"Me parece que la manera en que ambos Gobiernos podrían cooperar para combatir el tráfico ilegal [de la sustancia] es dialogar y, sobre todo, estar de acuerdo sobre qué componentes en específico [se utilizan para fabricar fentanilo], en la forma de presentación, los códigos y hasta el etiquetado", afirma el especialista en entrevista para Sputnik.Recientemente, el opioide se ha convertido en un tema en la agenda de México, Washington y Pekín, tras los altos índices de adicción entre la población estadounidense y la muerte por sobredosis de decenas de miles de personas.Durante semanas, algunos políticos estadounidenses acusaron a México de no hacer suficiente para combatir a los cárteles del narcotráfico. Esto ha sido negado por el mandatario Andrés Manuel López Obrador, quien ha pedido a Estados Unidos que coopere más para resolver el problema e incluso ha criticado las políticas de salud pública de ese país.Sumado a ello, el subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos, Todd Robinson, afirmó que gran parte de los precursores del fentanilo son originarios de China, información que ha sido rechazada por el Gobierno del país asiático.Posteriormente, López Obrador envió una carta a Xi Jinping, donde le invitó a trabajar en conjunto contra el comercio ilegal de esta droga. La misiva fue respondida por la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, quien señaló que no existe tráfico de ese estupefaciente entre las naciones, pero que apoya a México en defender su soberanía ante Estados Unidos.La importancia de los detallesPara el también profesor e investigador del Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana de México (UAM), es relevante que tanto China como México conozcan paso a paso de qué manera puede traficarse el fentanilo.Según el experto, una estrategia que utilizan los criminales es escondiendo los materiales para elaborar la droga dentro de los contenedores para comercializar otra clase de bienes."Se requiere muy poco producto para producir grandes cantidades de droga. Por eso yo digo que se cuelan y, entonces, es un poco complicado identificar [la nación de origen]", reflexiona. Por esta razón, Tzili-Apango señala que el mejor camino para Pekín y México es tener un trabajo homogéneo y amistoso en la materia.EEUU: el gran problemaEl especialista es enfático en que, aunque China y México dialoguen para frenar el problema con el fentanilo, este no se resolverá hasta que Washington decida combatir el tráfico y adicción a la sustancia.Sin embargo, reconoce que es un avance el plan presentado por la Administración Biden el 11 de abril, que estipula, entre varios temas, la imposición de sanciones a empresas que se presten para la producción, tráfico o distribución ilegal del opioide."Para mí, esa acción habla de que la carta del [mandatario mexicano a Xi Jinping] tuvo cierto impacto (...). Parece que en Estados Unidos está asumiendo una responsabilidad (...)", concluye.

