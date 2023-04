https://sputniknews.lat/20230413/embajador-argentino-en-venezuela-se-esta-configurando-un-nuevo-orden-economico-internacional-1138117496.html

Embajador argentino en Venezuela: "Se está configurando un nuevo orden económico internacional"

La vuelta de Argentina y Brasil reavivó la Unasur y genera expectativa por un continente más integrado. Por otro lado, el bitcoin cada vez cobra más... 13.04.2023, Sputnik Mundo

Argentina y Brasil regresaron a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), luego de haber sido retiradas por sus respectivos gobiernos de ese entonces en abril del 2019. Pero no fueron los únicos: de sus 12 miembros, la Unasur pasó a tener solo cinco.Este organismo fue fundado en el 2008 y tiene la función de "construir un espacio de integración en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos, con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica y lograr la inclusión social y la participación ciudadana", según la web oficial.La llegada de Luiz Inácio Lula Da Silva a la presidencia de Brasil este año fue el impulso definitivo para que los gobiernos de la región volvieran a apostar por este organismo multilateral.Cara o Ceca entrevistó a Oscar Laborde, actual embajador argentino en Venezuela, quien sostuvo que está "muy entusiasmado" por esta noticia y que "hay una serie de indicios para pensar que Latinoamérica sea un polo en un mundo multipolar".Laborde se refirió al potencial que tiene esta unión: "Tenemos que formar un polo. La única forma de participar del mundo es con la articulación con los países hermanos y nosotros tenemos que plantarnos desde ahí. Se está configurando un nuevo orden económico internacional y se abren posibilidades para América del sur. En este mundo hay que negociar con nuestra identidad, que es la patria grande". Para el embajador, el margen que tiene Latinoamérica de negociar con las potencias es equivalente a la voluntad política que haya. "¿Quién hubiera dicho en 2005 que habríamos obtenido una quita del 75% de los tenedores de bonos o haberle dicho no al ALCA [el Área de Libre Comercio de las Américas propuesta por EEUU pero que fue desechada en 2005 por los países de la región en la Cumbre de Mar del Plata]"."El condicionamiento con el FMI existe, pero si lo enfrentamos juntos tenemos más posibilidades de una salida", agregó.Finalmente, opinó sobre las candidaturas para las elecciones en Argentina: "¿Dónde están los logros de aquellos que plantean las políticas de [Javier] Milei? ¿En [Guillermo] Lasso? ¿En Paraguay? Veo que tiene [por Milei] una capacidad de destruir, sobre todo porque ellos dejan un campo minado, pero yo no veo que tenga un ejemplo para mostrar".La experiencia del bitcoinEl interés por el mercado de criptomonedas se ha incrementado más de 70% desde 2011, siendo bitcoin la más conocida mundialmente.La particularidad de esas monedas es que no están respaldadas por ningún banco central y funcionan a través de una base de datos descentralizada, usualmente una cadena de bloques (en inglés blockchain), que sirve como una base de datos de transacciones financieras pública.Hablamos con Federico Andragnes, miembro de la ONG Bitcoin Argentina, que señaló que “cualquiera puede participar en el proceso de crear bitcoin y vendría a ser como un oro 2.0 ya que no hay un solo ente que lo pueda extraer o crear”.Además, explicó por qué las criptomonedas son revolucionarias: "Ahora, el dinero que se emite no está respaldado por el oro y el bit propone un mercado con reglas de juego que sean consensuadas entre todos los usuarios y no sean cambiadas per se".

