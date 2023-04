https://sputniknews.lat/20230413/es-necesario-que-el-gobierno-mexicano-tenga-su-propio-banco-1138099721.html

"Es necesario que el Gobierno mexicano tenga su propio banco"

"Es necesario que el Gobierno mexicano tenga su propio banco"

El Gobierno de México necesita contar con su propio banco, como lo comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirma el doctor en economía Óscar Rojas... 13.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-13T21:33+0000

2023-04-13T21:33+0000

2023-04-13T21:33+0000

américa latina

andrés manuel lópez obrador

méxico

banco de méxico

bancos

📈 mercados y finanzas

banamex

💬 opinión y análisis

carlos salinas de gortari

china

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/0c/1138046458_0:0:1601:901_1920x0_80_0_0_7c532623ae251b4db5ae3ec298e4df77.jpg

El 12 de abril, el mandatario mexicano dijo que un tema que quedará pendiente en su mandato es la adquisición de un banco que fuese solo de la Administración federal."Por ejemplo, estos de Banamex que están vendiendo. Yo ya no quise por el tiempo pero, ¿por qué el Gobierno no tiene su banco? ¿Por qué tenemos que pagar tanto de comisiones? Estamos hablando de que [las 24 entidades financieras] que se tienen en el país cobran impuestos (...) y comisiones al gobierno", apuntó el mandatario en su conferencia matutina."¿Por qué no contar con un banco para que ahí pague la gente todos los impuestos, aparte del SAT [Servicio de Administración Tributaria]? Bueno, tan es negocio que el año pasado, [la banca obtuvo] utilidades por 240.000 millones de pesos. ¿Por qué el gobierno no va a tener su banco?", insistió.Además, el especialista señala que en la actualidad la banca en México es totalmente privada y, derivado de la dependencia que la Administración federal tiene de ella, el Gobierno cuenta con pocas maniobras de crédito y para recaudar impuestos.Sin embargo, no siempre fue así. El 1 de septiembre de 1982, durante el sexenio del presidente mexicano José López Portillo (1976-1982), se emitió el decreto para nacionalizar la banca privada en México."Tuve oportunidad de tomar clases con el maestro Carlos Tello, quien fue el que ejecutó esa parte [de la estrategia], y nos decía que esa medida desesperada tuvo que ver con que los bancos siempre han tenido esa capacidad de desestabilizar países a través de la fuga de capitales; por eso hay que controlarlos", narra el economista. "Pero después, con Carlos Salinas de Gortari [exmandatario que gobernó entre 1988 y 1994], se privatizó la banca y se vendió todo lo que quedaba. Es un gran pendiente de México", contrasta.¿Una nueva nacionalización de la banca mexicana?El doctor en economía por la UNAM precisa que, en caso de que el Gobierno mexicano cuente con su propio banco, no ocurriría una nacionalización de la banca, sino una diversificación, donde también participen sectores comerciales.En este apartado, "el asunto de crédito focalizado y crédito público es muy importante, porque los bancos, cuando prestan, lo hacen a tasas muy altas y su fin es el lucro", recuerda. "En la banca pública, la noción es que el crédito no sea lucrativo, sino que construya, que permita la creación de nuevos sectores económicos, que beneficie o resuelva problemas de vivienda e incluso de consumo inmediato. Sobre todo, creo que es fundamental que todo el sistema financiero no esté cargado al interés de los bancos privados", apunta.Un ejemplo de este tipo de sistema financiero en el mundo es China. "China controla su sector financiero. De hecho, en 2021 hubo una crisis con la empresa Evergrande. Todo el mundo decía: 'híjole, se va a venir una tormenta financiera al estilo Wall Street', pero no fue así porque el Gobierno intervino y dijo: 'primero, antes que nada, antes de la especulación de los grandes inversores, hay que rescatar a los dueños', que, en este caso, eran del sector inmobiliario", narra Rojas.Acciones como la que tomó la Administración encabezada por Xi Jinping son, de acuerdo con el experto, una muestra de que lo primordial es cuidar el interés público del país.Diferencias con el Banco del BienestarUno de los cuestionamientos que se hicieron tanto en la conferencia de prensa del presidente mexicano como posteriormente rondó en torno al Banco del Bienestar, entidad financiera creada en este sexenio, entre otras cosas, para dispersar los recursos de los apoyos sociales, y a otras compañías del sector, como el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext)."Todos esos bancos son de segundo piso, es decir, que no atienden a las personas directamente, sino a sectores completos o incluso áreas del mismo gobierno. Además, estos vienen de la tradición del desarrollismo mexicano de los años 60 y 70, todavía en los 80", diferencia Rojas. "Son bancos que se dedicaron a impulsar proyectos de desarrollo pero que entraron en otra lógica en el neoliberalismo, donde los objetivos de desarrollo se tocaron hacia otro lado", indica.En el caso de la entidad financiera que propone López Obrador, se trataría de una estructura de primer piso, que atienda el flujo económico de los agentes públicos, que son las cuentas de ahorro, la dispersión de los créditos y, en general, todos los servicios que se pueden tener en un banco en la actualidad pero para que, en este caso, los lleve a cabo el Gobierno.Posibles reacciones en caso de que se concretara el proyectoEn entrevista para Sputnik, el socio director de CEO Consultoría Estratégica, Carlos Palencia, dice que una de las reacciones ante un tentativo banco gubernamental en México sería la confusión por parte de los usuarios."Lo que vas a generar es, primero, una incertidumbre en los usuarios y vas a hacer una estampida tipo lo que ocurrió en Estados Unidos o en años anteriores, cuando por ahí de 1995 o en 2008 la gente empezó a sacar masivamente sus recursos. No habrá liquidez que lo apoye, ni el Banco Central podrá intervenir. Si lo haces, le vas a pegar la certeza del usuario y ello te va a generar modificaciones en los tipos de cambio y [abrir la puerta] a una fuga de capital", expone.Esta es una de las razones por las que Palencia no ve viable el surgimiento de un banco del Gobierno mexicano. "Crear un banco como se propone significaría que tienes que dar servicios de ahorro; en este instante parece ser que solo es pago de crédito e inversión. También [se debe tomar en cuenta] que [las entidades bancarias] dan crédito a la vivienda, al consumo y personal (...). Tendría que hacerse un sistema también para la captación de remesas y tiene dos o tres semanas que quitaron la captación de remesas a través del Banco del Bienestar. Entonces, ¿para qué duplicar o desarrollar otro banco para ese tipo de servicios?", opina.En contraposición, el universitario Rojas apunta que los bancos se resistirían a las modificaciones debido a las ganancias que actualmente perciben."Aquí el asunto es que no se trata de una nacionalización, sino es simplemente que abramos el mercado y participe el Gobierno. Las entidades bancarias no tendrían muchos argumentos como para frenar el proyecto más que por tergiversación en la información o ciertas presiones, pero yo creo que, que de cara al siglo XXI, este es uno de los nuevos retos que se enfrentan de reorganización geopolítica. Es un asunto de seguridad nacional que el Gobierno federal tenga banca pública", concluye.

https://sputniknews.lat/20230316/amlo-aunque-en-eeuu-quiebren-los-bancos-en-mexico-no-pasa-nada-1136944239.html

https://sputniknews.lat/20220216/la-otra-conquista-espanola-en-mexico-esta-en-la-banca-1121779648.html

https://sputniknews.lat/20230330/banco-de-mexico-registra-nuevo-maximo-historico-la-tasa-de-interes-llega-a-1125-1137539549.html

https://sputniknews.lat/20220413/roban-mas-de-130000-dolares-del-banco-del-bienestar-el-gran-proyecto-de-amlo---fotos-1124370816.html

https://sputniknews.lat/20220421/la-moneda-digital-del-banco-de-mexico-comenzara-a-operar-en-el-2025-y-esto-es-lo-que-debes-saber-1124668797.html

méxico

china

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Angélica Ferrer https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/08/1136607480_0:79:951:1029_100x100_80_0_0_dd826c2fa03e7adf9f838282eaccb575.jpg

Angélica Ferrer https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/08/1136607480_0:79:951:1029_100x100_80_0_0_dd826c2fa03e7adf9f838282eaccb575.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Angélica Ferrer https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/08/1136607480_0:79:951:1029_100x100_80_0_0_dd826c2fa03e7adf9f838282eaccb575.jpg

andrés manuel lópez obrador, méxico, banco de méxico, bancos, 📈 mercados y finanzas, banamex, 💬 opinión y análisis, carlos salinas de gortari, china, gobierno de méxico, eeuu