https://sputniknews.lat/20230413/euclides-acevedo-el-candidato-paraguayo-que-podria-definir-la-eleccion-1138103242.html

Euclides Acevedo, el candidato paraguayo que podría definir la elección

Euclides Acevedo, el candidato paraguayo que podría definir la elección

El excanciller paraguayo Euclides Acevedo no resigna sus pretensiones de ser presidente con una candidatura independiente, resistiendo los intentos de Efraín... 13.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-13T22:31+0000

2023-04-13T22:31+0000

2023-04-13T22:31+0000

américa latina

paraguay

política

efraín alegre

santiago peña

partido colorado (paraguay)

ejército del pueblo paraguayo (epp)

elecciones generales en paraguay (2023)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/0d/1138104075_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_4025123da240400a30b4ac65424d0405.jpg

En vísperas de los comicios presidenciales del 30 de abril, la carrera electoral en Paraguay se presenta bastante reñida. Con una leve ventaja (38% de intención de voto), el candidato de la Concertación Nacional —coalición progresista opositora—, Efraín Alegre, lidera las encuestas, seguido del oficialista Santiago Peña (36%), del tradicional Partido Colorado, que suma décadas en el poder.Sin embargo, las de Alegre, Acevedo y Peña no son las únicas candidaturas, ya que otros diez candidatos siguen formalmente en carrera hacia la presidencia de la nación sudamericana. Allende los dos principales contendientes, la lista de candidatos está encabezada por Euclides Acevedo, un abogado y político paraguayo que ejerció como ministro de Relaciones Exteriores durante la administración del actual presidente, Mario Abdo, militante del Partido Colorado, oficialmente Asociación Nacional Republicana (ANR).Acevedo aspira a la presidencia con su propio sector político, el Movimiento La Nueva República, una formación con la que buscó separarse del Partido Liberal Radical Auténtico. De hecho, el excanciller logró conformar fórmula con el actual senador Jorge Querey, por la coalición de izquierda Frente Guasú, conocido por ser el médico personal del expresidente Fernando Lugo (2008-2012).Si bien las últimas encuestas de la consultora Atlas revelan que la fórmula Acevedo-Querey ocuparía el cuarto lugar, concentrando solo el 2,8% de intención de voto, los paraguayos especulan que el exdiplomático podría terminar inclinándose por brindar su apoyo a Alegre. Una alianza de este tipo podría asegurar al opositor una ventaja clave para triunfar sobre Peña el 30 de abril.Sin embargo, los resultados de las encuestas varían dependiendo de la agencia que las realice. Según estudios de firmas como Multitarget o Ati Snead, Peña sería el próximo paraguayo en ocupar el Palacio de López —recinto que, ubicado en el centro de Asunción, concentra el poder ejecutivo de la nación guaraní. En Paraguay no hay segunda vuelta electoral, por lo que los apoyos de otros candidatos en plena campaña son determinantes. En marzo, la propia Concertación había anunciado que se mantuvieron conversaciones entre Alegre y Acevedo que podrían conducir a un futuro "acuerdo" entre los presidenciables. En ese entonces, el legislador liberal José Ledesma había adelantado que Acevedo estaba dispuesto a dialogar con Alegre y abierto a unir fuerzas.Sin embargo, el candidato de la Nueva República aclaró que no tenía intenciones de declinar su candidatura presidencial. "Nuestra candidatura sigue firme", dijo Acevedo en diálogo con el medio La Unión, agregando: "Rever mi decisión es una hipótesis remota”.De todas formas, el político explicó entonces que junto a su compañero de fórmula están "abiertos al diálogo" y no descartan "la posibilidad de conversar".Acevedo reveló que le han ofrecido cargos a cambio de abandonar la pugna por la presidencia, algo con lo que dijo que no está dispuesto a negociar. Recientemente incluso fue más contundente: "Pierden el tiempo quienes quieren desterrar este proyecto, nuestra decisión es firme e irreversible", escribió a través de Twitter.El excanciller renunció a su puesto en el gabinete de Abdo en abril de 2022 con el objetivo de llegar al Palacio de López. Pese a estar poco más de un año en el puesto, se retiró del cargo con cierta imagen positiva, sobre todo por su labor durante la pandemia de COVID-19, cuando debió encargarse de conseguir las vacunas que no llegaban al país.Además, Acevedo lideró el Ministerio del Interior entre 2019 y 2021. Al frente de la cartera fue cuestionado por los intercambios telefónicos mantenidos con Obdulia Florenciano, madre del suboficial paraguayo Edelio Morínigo, secuestrado en 2014 por miembros de la organización guerrillera Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). La mujer lo acusó de maltrato y amenazas, mientras que el funcionario explicó que la había llamado para reprocharle por reproducir supuestas declaraciones suyas que le hicieron llegar terceros y no le fueron consultadas directamente.Antes, había sido ministro de Industria y Comercio entre 1999 y 2003. En su haber también fue embajador de Paraguay ante España y Marruecos entre 1995 y 1997. Además, se desempeñó como diputado y senador, en ambas oportunidades en representación del Partido Encuentro Nacional.Acevedo ha colaborado en diversas investigaciones internacionales y se desempeña como docente en el Instituto de Altos Estudios Estratégicos y el Instituto Superior de Educación Policial.El candidato también recibió cuestionamientos durante su campaña en 2022 por el uso de colores alusivos a la organización guerrillera EPP en actos políticos.

https://sputniknews.lat/20230411/paraguay-la-polarizada-carrera-presidencial-ingresa-en-su-recta-final-1138010682.html

https://sputniknews.lat/20230404/quien-ganara-las-elecciones-en-paraguay-hay-una-sensacion-de-que-el-juego-no-esta-definido-1137691636.html

https://sputniknews.lat/20230224/paraguay-la-oposicion-se-aglutina-para-quitarle-la-hegemonia-al-partido-colorado-1136184010.html

paraguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

paraguay, política, efraín alegre, santiago peña, partido colorado (paraguay), ejército del pueblo paraguayo (epp), elecciones generales en paraguay (2023)