https://sputniknews.lat/20230413/la-casa-blanca-confirma-la-presencia-de-militares-estadounidenses-en-la-embajada-de-eeuu-en-kiev--1138078436.html

La Casa Blanca confirma la presencia de militares estadounidenses en la Embajada de EEUU en Kiev

La Casa Blanca confirma la presencia de militares estadounidenses en la Embajada de EEUU en Kiev

El coordinador de Comunicaciones Estratégicas del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, confirmó la presencia de un grupo de militares... 13.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-13T04:35+0000

2023-04-13T04:35+0000

2023-04-13T04:35+0000

internacional

seguridad

john kirby

joe biden

ucrania

eeuu

irlanda del norte

fox news

sputnik (medio de comunicación)

casa blanca

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/0f/1135798314_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8d1aceb12c137bd0b272f4e6406c8819.jpg

En declaraciones a la cadena Fox News, Kirby dijo que se trata de un "grupo pequeño" de militares que están dentro de la Embajada estadounidense en Kiev, pero que no están participando directamente en el conflicto armado.El funcionario estadounidense hizo énfasis en que no hay ningún cambio en la decisión del presidente Joe Biden de que ningún militar estadounidense combatirá directamente en el conflicto entre Kiev y Moscú, que comenzó el 24 de febrero de 2022. "No están combatiendo en el campo de batalla", dijo Kirby entrevistado en el marco de la visita del presidente Biden a Irlanda del Norte.El Pentágono confirmó en noviembre pasado que tropas de Estados Unidos están en territorio ucraniano para la inspección de la entrega de ayuda militar a Ucrania.

https://sputniknews.lat/20230412/rusia-esta-ganando-la-batalla-de-artiomovsk-y-ya-controla-gran-parte-de-la-ciudad-1138048546.html

ucrania

eeuu

irlanda del norte

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

seguridad, john kirby, joe biden, ucrania, eeuu, irlanda del norte, fox news, sputnik (medio de comunicación), casa blanca