La supuesta contraofensiva de Ucrania "está condenada al fracaso desde el principio"

La supuesta contraofensiva de Ucrania "está condenada al fracaso desde el principio"

El experto estadounidense afirma que los documentos del Pentágono filtrados en las redes sociales dejan en claro que la llamada "contraofensiva de primavera" de Ucrania, para la que el gobierno del país europeo ha estado abogando desde hace meses por una mayor provisión de equipos militares y recursos económicos de parte de sus aliados occidentales, no tiene oportunidad alguna de tener éxito."Una de las principales cosas que salta a la vista de los documentos filtrados es el hecho de que el cronograma para organizar, equipar y entrenar a las formaciones militares ucranianas destinadas a una contraofensiva de primavera es demasiado agresivo; (...) es poco probable que estas fuerzas puedan lograr una preparación del 100%, o algo que se parezca a eso, a tiempo para cumplir con la fecha de lanzamiento prevista para fines de abril de 2023", explica Ritter.El especialista añade que los aspectos básicos del apoyo que EEUU y los aliados occidentales brindan a Ucrania, detallados en los documentos, exhiben que Kiev no podría llevar adelante un ataque de alcance limitado para recuperar territorio y menos uno diseñado para vencer a Rusia.Ritter, quien durante la administración de George Bush hijo fue muy critico de la decisión de EEUU de invadir Irak, una postura que sería vindicada con el tiempo, señaló que los documentos también dan cuenta de la gran pérdida de recursos que los combates en la ciudad de Artiómovsk están resultando para Ucrania.“Cualquier fuerza que haya sido entrenada y equipada con la expectativa de participar en una contraofensiva de primavera probablemente se encuentren desviados en la picadora de carne de Artiómovsk”, asevera.La debilidad aérea ucranianaOtra de las revelaciones destapadas por el centenar de textos ultrasecretos difundidos en internet tiene que ver con la falta de municiones y artillería del bando ucraniano, develando una posición mucho más vulnerable que la que los medios y los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) reconocían públicamente.Para Ritter, los documentos de inteligencia estadounidense filtrados revelan "el pésimo estado de los suministros disponibles tanto de misiles de defensa aérea, en particular de los sistemas de la era soviética que son el pilar de la red de defensa aérea de Ucrania, como de cohetes de artillería occidentales y proyectiles de artillería de 155 mm".Ritter explica además por qué la debilidad aérea ucraniana no es solo mala para sus ambiciones de una contraofensiva de primavera, sino para su posición militar en el conflicto."Rusia ya está desplegando las bombas de precisión que están destruyendo las tropas ucranianas y los puntos de reunión de material detrás de las líneas del frente sin temor a los sistemas de defensa aérea ucranianos; los rusos simplemente están lanzando las bombas fuera del alcance efectivo. (...) Una vez que se agote el suministro de misiles de la era soviética de Ucrania, la fuerza aérea rusa tendrá un alcance prácticamente libre sobre Ucrania, aumentando tanto el alcance, la escala y la letalidad de su campaña de interdicción aérea", expone.Dicha situación, vaticina el experto, será devastadora para el Ejército ucraniano en el campo de batalla: sin un paraguas de defensa aérea efectivo sobre sus cabezas, estas fuerzas se convertirán en presas fáciles para el Ejército ruso. Hipocresía de EEUUPara Ritter, los documentos, que han además provocado roces con varios aliados de EEUU tras la revelación de que el Pentágono los estaba espiando, son una prueba de que el Gobierno de Joe Biden está financiando y alentando un conflicto que sabe que Ucrania no puede ganar, mientras que públicamente miente sobre lo que sucede en el campo de batalla."Al exponer las fechorías de estos funcionarios, que parecen más que felices de ver a Ucrania sacrificar las vidas de decenas de miles de sus soldados por una causa perdida en lugar de alentar una solución negociada del conflicto", dice Ritter.El analista señala que Occidente prefiere seguir incitando un conflicto en lugar de abogar por una negociación que, aunque políticamente desagradable para EEUU, la OTAN y Ucrania, representaría en este momento el mejor resultado posible."Aquí podemos encontrar el propósito detrás de estas filtraciones: alguien al tanto de los datos que exponen las mentiras del Gobierno de EEUU y sus aliados de la OTAN, y que cree que si el público se enterara de estas mentiras se podría ejercer presión para evitar el sacrificio innecesario de vidas adicionales en apoyo de una misión militar, la contraofensiva de primavera, que está condenada al fracaso desde el principio. Uno solo puede esperar que esta jugada tenga éxito", concluye.

