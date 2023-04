https://sputniknews.lat/20230413/las-40-horas-laborales-en-chile-de-que-se-trata-esta-nueva-medida-1138056062.html

Las 40 horas laborales en Chile: ¿de qué se trata esta nueva medida?

Las 40 horas laborales en Chile: ¿de qué se trata esta nueva medida?

El Gobierno chileno espera aplicar la nueva jornada laboral de 40 horas a partir del 1 de mayo, coincidiendo con el Día Internacional de los Trabajadores. La... 13.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-13T09:45+0000

2023-04-13T09:45+0000

2023-04-13T10:18+0000

américa latina

chile

trabajo privado

gabriel boric

ley

congreso nacional de chile

cámara de diputados

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/0c/1138056937_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_1317660139d3f3d1cb608c33450372f5.jpg

El Congreso chileno terminó de aprobar el proyecto de ley que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales y otorga un mayor descanso a trabajadores con regímenes especiales y excepcionales como los trabajadores domésticos o los pertenecientes al sector de la minería, respectivamente.El Gobierno chileno espera que la ley, que promete beneficiar a más de cuatro millones de trabajadores chilenos regulados por el Código del Trabajo, comience a aplicarse a partir del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores.Inicialmente, el proyecto fue presentado en 2017 por la actual ministra de la Secretaría General del Gobierno, Camila Vallejo, entonces diputada, y la diputada Karol Cariola. Recién en octubre de 2019 obtuvo el visto bueno de la Cámara de Diputados, pero no fue hasta 2022 que comenzó a cobrar fuerza dentro del Congreso.¿Qué propone el proyecto y cómo se aplicará?La transición será gradual para no comprometer el empleo y perjudicar a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes). En ese sentido, las empresas cuentan con un plazo máximo de cinco años para implementar la normativa en su totalidad, pero deberán ir disminuyendo la jornada de forma progresiva:De todas formas, la ley permite a los empleadores aplicar la normativa sin esperar la gradualidad. El Gobierno incluso ha incentivado a las compañías chilenas a adelantarse a la ley y ha otorgado el Sello 40 horas, un reconocimiento público que permite a las empresas acceder a diversos beneficios.La disminución de la carga horaria podrá realizarse a través de un sistema de cuatro días de trabajo y tres de descanso, conocida como 4x3. En este caso, las cuatro jornadas de trabajo serán de 10 horas.Otra de las posibilidades es trabajar un promedio de 40 horas semanales distribuidas en un período de cuatro semanas. Para acceder a este sistema, el trabajador no podrá cumplir más de 45 horas semanales ni superar las 40 horas durante más de dos semanas. En caso de que el trabajador esté sindicalizado y desee adherirse a esta posibilidad, deberá acordarlo previamente con su sindicato.El proyecto también contempla "mecanismos de corresponsabilidad" que habilitan a madres, padres y cuidadores de menores de 12 años a tener un ingreso o una salida diferenciada para conciliar los horarios de los colegios con las jornadas laborales. Además, estos trabajadores podrán compensar horas extras por hasta cinco feriados adicionales.Regímenes especialesPersonal domésticoEn el caso de que el trabajador esté bajo el régimen puertas afuera—que no viven en el domicilio del empleador— se reducirá la jornada a 40 horas semanales. Para aquellos acogidos a un sistema de puertas adentro, se mantendrá el sistema actual, pero se impondrá un descanso mínimo de 12 horas diarias y una compensación de dos días de descanso al mes. Los días de descanso podrán acumularse hasta por un período de tres meses.Sector mineroLos trabajadores con jornadas excepcionales como los de la minería serán compensados con días de descanso anual tras excederse de las 40 horas.TransporteEl impacto en los trabajadores del transporte terrestre dependerá del servicio que se brinde. Los choferes o auxiliares de locomoción colectiva interurbana y servicios interurbanos deberán tener un promedio mensual de 40 horas de trabajo por semana. Lo mismo aplica para la tripulación de ferrocarriles o a los choferes o auxiliares de servicios de transporte rural de pasajeros.En tanto, los choferes de vehículos de carga pueden reducir su jornada a 40 horas en promedio mensual o mantener sus 180 horas actuales. De acoger esta última opción deberán ser compensados con seis feriados adicionales.Trabajadores agrícolas permanentesLa jornada especial deberá reducirse hasta 40 horas semanales.Trabajadores del marTanto si se encuentran en alta mar o en puerto, se pagarán horas extras si se superan las 40 horas laborales.Tripulantes de vuelo y de cabinaTanto si las labores en tierra se desarrollan por siete o más días al mes, como si las tareas se extienden por un mes, el promedio de las horas trabajadas no podrá exceder las 40 por semana.¿Qué trabajadores no están incluidos en el proyecto?La reglamentación no aplica a todos los trabajadores. La normativa no contempla a quienes tengan labores de alta gerencia o no estén sometidos a la fiscalización superior. A su vez, el proyecto deja fuera a los empleados públicos en general, incluyendo los funcionarios de la educación, municipales, entre otros. Para ellos, el Gobierno prevé elaborar otro proyecto de ley.Las nuevas disposiciones tampoco serán aplicadas a quienes no estén regulados bajo el Código de Trabajo, como trabajadores en situación de informalidad o emprendedores que aún no hayan registrado el inicio de sus actividades.

https://sputniknews.lat/20230406/chile-pedira-prision-para-todos-los-migrantes-imputados-que-no-porten-cedula-de-identidad-1137820755.html

https://sputniknews.lat/20230406/el-presidente-de-chile-descarta-veto-y-promulga-ley-que-da-mas-atribuciones-a-policias--foto-1137816805.html

https://sputniknews.lat/20230407/chile-crece-el-debate-en-busca-de-solucionar-la-crisis-de-inseguridad--1137868575.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

chile, trabajo privado, gabriel boric, ley, congreso nacional de chile, cámara de diputados