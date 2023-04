https://sputniknews.lat/20230413/maduro-rechaza-amenazas-de-eeuu-de-intensificar-sanciones-contra-venezuela-1138117014.html

Maduro rechaza amenazas de EEUU de intensificar sanciones contra Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó este 13 de abril las recientes amenazas del Gobierno de Estados Unidos de intensificar las sanciones contra... 13.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-13T21:55+0000

2023-04-13T21:55+0000

2023-04-13T22:21+0000



https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/109024/79/1090247903_0:0:2603:1464_1920x0_80_0_0_f8f18c3638c39f61b46409ed816da6e9.jpg

"Ayer [12 de abril] un vocero gringo salió a amenazar a Venezuela, salió a decir que si Venezuela no avanza en los diálogos políticos con el sector bandido, corrupto y vendepatria de la plataforma unitaria, ellos tomarían represalias y sanciones contra nuestro país", asentó Maduro desde el canal estatal Venezolana de Televisión. "Yo le digo al vocero gringo lárgate bien al carajo, porque a Venezuela se respeta", exclamó. El miércoles 12 de abril, un vocero del Departamento de Estado norteamericano declaró a la agencia noticiosa Europa Press que Washington busca avanzar en el proceso de diálogo entre la Administración de Maduro y las fuerzas de oposición, de modo que si no se hace así la gestión del presidente Joe Biden "revisará y ajustará" las sanciones que restringen a Venezuela, con la perspectiva de endurecerlas.Maduro reviró que su Administración no acepta amenazas estadounidenses y sostuvo que Venezuela ha superado los obstáculos impuestos por las sanciones, gracias a su "esfuerzo propio".El presidente de Venezuela señaló que durante los últimos 21 años, a razón del triunfo de la Revolución bolivariana que derivó en el mandato de Hugo Chávez, los venezolanos han dado muestra de "patriotismo y antiimperialismo". "No hay vocero de EEUU que intimide" a los venezolanos que luchan por su país, agregó Maduro.Las tensiones entre Caracas y Washington escalaron a uno de sus puntos más altos durante 2019, cuando el entonces asambleísta Juan Guaidó se consideró presidente encargado de Venezuela, medida que recibió el respaldo explícito de la Casa Blanca, e incluso el político sudamericano viajó a Estados Unidos para participar en un evento público del entonces presidente Donald Trump ante el poder legislativo.

