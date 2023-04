https://sputniknews.lat/20230413/nada-nuevo-para-rusia-explican-por-que-los-documentos-filtrados-son-un-problema-solo-para-eeuu-1138092232.html

Nada nuevo para Rusia: explican por qué los documentos filtrados son un problema solo para EEUU

Nada nuevo para Rusia: explican por qué los documentos filtrados son un problema solo para EEUU

Los documentos aparecidos en Internet causaron una gran resonancia en la comunidad internacional, pero Rusia debe tomarse estas cosas con calma, declaró a... 13.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-13T15:16+0000

2023-04-13T15:16+0000

2023-04-13T15:16+0000

internacional

📰 filtración de documentos clasificados del pentágono

eeuu

política

seguridad

rusia

filtración

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/0d/1138092427_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf2fa7ef3bce0f010fae48fa821ddacc.jpg

La veracidad de los documentos filtrados del Pentágono se mantiene como uno de los temas más controvertidos de la agenda. No obstante, Mijáilov está seguro de que es EEUU quien tiene que comprobar o refutar la información de los documentos.Hace hincapié en que tales filtraciones de documentos de máxima importancia se ha hecho un fenómeno sistemático para los órganos nacionales estadounidenses como la Agencia de Seguridad Nacional de EEUU, la Agencia Central de Inteligencia y ahora el Pentágono "está en este charco". Lo importante es que el sistema de filtraciones causa resonancia en la arena mundial.Sin embargo, destaca que en este caso los rusos deben comportarse con calma ante tal tipo de cosas. La filtración representa un problema grave para los funcionarios estadounidenses, no para Rusia, explicó.No niega que allí pueda haber información que deba verificarse, y cuanta más información de este tipo haya en un documento, más procedimientos se llevarán a cabo. Mijáilov subraya que los datos no pueden tomarse de forma unívoca, por lo que los servicios especiales trabajan únicamente sobre la base de una minuciosa verificación.Al mismo tiempo, el experto profundizó que el observado repunte de indignación tanto en la comunidad estadounidense como en la escena mundial no tiene que ver con la información publicada, sino con el hecho en sí de la filtración. "Así que, por supuesto, otra vez más varios socios políticos de EEUU se ponen cara de sorpresa cuando descubren que han sido controlados", afirma Mijáilov recordando el espionaje de los servicios de inteligencia estadounidenses al teléfono personal de la excanciller alemana Angela Merkel.En este caso, a ellos les causó asombro el hecho de que apareciera en las redes, ya que demostraba la poca fiabilidad del sistema de seguridad de EEUU. Por su parte, apunta el experto, Rusia está acostumbrada a tales acontecimientos, como fue el caso de Wikileaks o Edward Snowden, que descargó dos millones de páginas del archivo de la Agencia de Seguridad Nacional de EEUU."Si se mira bien todo lo que pasó allí, me refiero a la información que hay, la calificaría con menos dos en un sistema de cinco puntos", afirmó. Añadió que los datos no tienen nada que ver con la información operativa, es decir, la que se necesitará mañana o dentro de media hora.En cierto sentido, la situación con el Pentágono puede entenderse como una filtración, planteó. Cuando se analiza en EEUU la información, se comprende que están engañando a sus autoridades, detalla Mijáilov, ya que no se corresponde ni con la información política ni con la operativa. Posteriormente, cuando se pregunten para qué se está pagando el dinero junto con el Congreso y el Senado, no podrán explicarlo. La segunda conclusión que se extrae del acontecimiento es que el sistema de protección de la información en EEUU no corresponde a los desafíos modernos. Mientras tanto, Rusia dispone de mucha información para juzgar el estado real de las cosas, la política internacional y el sistema de adquisición de armamento, por lo que los documentos del Pentágono serán percibidos tranquilamente, concluyó Mijáilov.El 6 de abril, los medios de comunicación informaron que el Pentágono estaba investigando unos materiales filtrados en las redes sociales, en los que se describía el estado de las tropas ucranianas y los planes de Estados Unidos y la OTAN para reforzarlas. The New York Times señaló que los documentos, fechados a principios de marzo, circulaban supuestamente por canales de Telegram rusos progubernamentales. Preguntado por la filtración, desde el Kremlin afirmaron que Moscú no tenía dudas sobre la implicación directa o indirecta de EEUU y la OTAN en el conflicto.

https://sputniknews.lat/20230413/fsb-eeuu-y-la-otan-usan-territorio-ucraniano-para-ciberataques-contra-objetivos-civiles-en-rusia-1138087724.html

https://sputniknews.lat/20230411/la-investigacion-de-eeuu-sobre-la-filtracion-de-documentos-clasificados-podria-tardar-meses-1138016041.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 filtración de documentos clasificados del pentágono, eeuu, política, seguridad, rusia, filtración