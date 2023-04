https://sputniknews.lat/20230413/que-se-puede-esperar-de-las-negociaciones-de-paz-entre-el-gobierno-de-gustavo-petro-y-el-eln-1138070529.html

Qué se puede esperar de las negociaciones de paz entre el Gobierno de Gustavo Petro y el ELN

Qué se puede esperar de las negociaciones de paz entre el Gobierno de Gustavo Petro y el ELN

Antes de Semana Santa, el proceso de paz vivió días de crisis tras un atentado perpetrado por la guerrilla contra el Ejército. No obstante, el presidente... 13.04.2023, Sputnik Mundo

El 29 de marzo, en vísperas de Semana Santa, el ELN atacó a un grupo de soldados que estaban cuidando una infraestructura energética en el municipio de El Carmen, en Norte de Santander (nororiente del país). En el acto murieron 10 uniformados y otros ocho quedaron heridos.Con este acto, para varios congresistas consultados por Sputnik, que prefirieron guardar reserva, el ELN deslegitimó la voluntad de paz que ha manifestado tener en las negociaciones con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, que comenzaron el 21 de noviembre del año pasado en Caracas, Venezuela, y que próximamente vivirán su tercer ciclo en Cuba.La agenda para este tercer momento de conversaciones tiene en el primer renglón el cese al fuego y de hostilidades. Y bajo esa orden el presidente Petro, tras el hecho ocurrido en El Carmen, decidió continuar las negociaciones luego de una reunión de emergencia en la que citó a la delegación del Gobierno, países garantes, acompañantes y la Iglesia católica.En rueda de prensa, Otty Patiño, jefe negociador del Gobierno, explicó las dudas que quedaron sobre la mesa por parte del primer mandatario: "Si el ELN está usando las conversaciones para fortalecerse en sus territorios y como organización o, por el contrario, su estadía en la mesa significa una real vocación de paz"."Y eso se une con que el ELN se reclama como una organización política, pero ese reconocimiento tiene que ver no solamente con algo que se escribe en el papel, sino con actitudes y hechos", complementó Patiño.Aún no hay fecha para el comienzo del tercer ciclo de negociaciones, pero sí hay intenciones de hacer unas sesiones previas para encarar a la delegación del ELN sobre su voluntad de diálogo y los compromisos que adquirirá a partir de ahora.Esta reunión previa es importante que se haga. Al menos así se lo dice a Sputnik Luis Eduardo Celis, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), organización que se ha dedicado a entender el conflicto armado interno.¿Fue una crisis?Aunque los medios nacionales catalogaron el atentado como una crisis en la mesa de negociación, el hecho de que el presidente refrendara su voluntad de continuar en la mesa y no levantarla da a entender que el suceso quedó superado, y que este tipo de eventos suelen suceder en conversaciones de este tipo.El investigador de Pares hace énfasis en que las dificultades de negociar con el ELN radican en que se desarrolla en medio de confrontaciones armadas en las que convergen otros grupos ilegales."Esta guerrilla no solamente pelea contra el Estado, sino con esas otras estructuras y esto dificulta el proceso", explicó.El 31 de diciembre de 2022 hubo otro momento considerado crítico. Antes de que los colombianos recibieran el Año Nuevo, el presidente anunció en Twitter que se había llegado a un acuerdo de cese al fuego bilateral con ELN. La noticia fue desmentida por la organización guerrillera días después, hecho que generó incertidumbre dentro del proceso y cuestionamientos de la sociedad.Esto llevó a llamar a reuniones extraordinarias y organizar mejor la agenda y los tiempos de cada punto, acordando, por ejemplo, que en la fase que comenzará en Cuba se tenga que llegar a un consenso sobre el cese al fuego, la participación ciudadana y los acuerdos humanitarios.Este proceso con el ELN no ha sido el único que ha tenido traspiés por la confrontación armada. En plena negociación del Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) con las extintas FARC, esta guerrilla perpetró un ataque contra uniformados en Suárez, Cauca (suroccidente del país), donde murieron 11 soldados el 14 de abril de 2015. El hecho ocurrió un año y medio antes de la firma del Acuerdo de Paz.Así como el presidente Petro ratificó sus deseos de continuar dialogando con ELN, se espera que la guerrilla retribuya poniéndose de acuerdo en un pacto sobre el cese al fuego bilateral. El tercer ciclo es el más prometedor y retador para las delegaciones, pues en esta se jugará el futuro del proceso, a la vez que la política de paz total del Gobierno.El 18 de abril, Danilo Rueda, Alto Comisionado de Paz del Gobierno, y quien tiene como principal responsabilidad los diálogos con los grupos al margen de la ley que quieran negociar con el Estado, estará en el Senado de la República para contarles a los parlamentarios (algunos incrédulos) los avances de los diálogos con el ELN. Esto ocurrirá en la Comisión Segunda, célula legislativa que se encarga, entre otros temas, de la defensa nacional.

