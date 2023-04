https://sputniknews.lat/20230413/reducir-la-violencia-y-cumplir-acuerdos-de-paz-fines-clave-de-mision-de-onu-en-colombia-1138106734.html

Reducir la violencia y cumplir acuerdos de paz, fines clave de misión de ONU en Colombia

13.04.2023

"A saber, la importancia crítica de los dos aspectos de la política de Paz Total planteada por el Gobierno actual. Por un lado, la tarea esencial de implementar plenamente el Acuerdo Final. Por el otro, sus esfuerzos, por más difícil que resulte, de reducir los niveles de violencia de otros grupos armados ilegales por medio del diálogo para ampliar el alcance de la paz en el país", afirmó Ruiz Massieu en una sesión del Consejo de Seguridad sobre este asunto. De acuerdo con el representante, que comunicó el informe más reciente del Secretario General sobre la Misión de Verificación en Colombia, "los dos objetivos están íntimamente ligados". El representante agradeció al Gobierno colombiano, en nombre de su embajadora, Leonor Zalabata, y al excomandante de las antiguas FARC-EP y hoy presidente del partido político Comunes, Rodrigo Londoño, por los acuerdos alcanzados. Asimismo, celebró que la sesión sirvió como una oportunidad para que, por primera vez, el Consejo de Seguridad escuche de manera directa la visión de ambas partes respecto al estado actual de la implementación del acuerdo, firmado a fines de 2016. "La reciente reunión entre el presidente [colombiano], Gustavo Petro, y el señor Londoño en Bogotá, así como su visita conjunta al antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Mesetas, en el departamento del Meta, a raíz de la grave amenaza de un grupo armado ilegal contra decenas de excombatientes y sus familias, son ejemplo de cómo las partes pueden trabajar juntas para hacer frente a los múltiples retos que enfrenta el proceso y para impulsar la implementación", ejemplificó. Medidas concretasEn la visita a la que alude el representante, el presidente Petro anunció una serie de medidas coincidentes con los compromisos asumidos en el Acuerdo de Paz.Las más importantes son el establecimiento de una oficina dirigida por un funcionario de alto nivel de la Presidencia, encargada exclusivamente de velar por la implementación integral de dicho acuerdo y la adopción de planes para eliminar impedimentos legales y burocráticos que dificultan la implementación del acuerdo y para adoptar un enfoque coordinado de todo el gabinete.Ruiz Massieu también destacó las iniciativas que van desde "llevar infraestructura e inversiones muy necesarias a zonas rurales remotas, hasta garantizar un acceso equitativo a la tierra y reparar los impactos específicos sufridos por las comunidades étnicas durante el conflicto"."En zonas gravemente afectadas por el conflicto, como la Costa Pacífica, los avances en las disposiciones del Acuerdo dirigidas a aumentar la presencia del Estado y a proporcionar oportunidades de desarrollo a comunidades históricamente desatendidas pueden ayudar a abordar las causas estructurales del conflicto, mientras que los pasos hacia el desescalamiento a través del diálogo pueden contribuir a reducir la violencia, permitiendo, por lo tanto, mejores condiciones para la implementación", consideró.El representante de la misión de ONU en Colombia agregó: "La Jurisdicción Especial para la Paz continúa avanzando en su mandato esencial de investigar y sancionar crímenes cometidos por todas las partes durante el conflicto. A medida que las entidades del Estado se preparan para implementar las primeras sanciones propias, ha iniciado la etapa de juicio en casos que involucran tanto a excomandantes de las extintas FARC-EP como a miembros de la Fuerza Pública y terceros civiles".También recordó que la seguridad de los y las excombatientes de las antiguas FARC-EP es la mayor prioridad de esa oficina, así como lo es la protección de los líderes y lideresas sociales.El Gobierno de Petro busca actualmente alcanzar la paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros actores armados a través de una iniciativa que bautizó como 'Paz Total'.Rodrigo Londoño respalda la Paz TotalAsimismo, el excomandante guerrillero Rodrigo Londoño, alias Timochenko, ratificó su respaldo a la Paz Total que impulsa en Colombia el presidente Gustavo Petro, en un mensaje sin precedentes ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).El ex líder guerrillero insistió en la importancia de implementar el Acuerdo de Paz suscrito en 2016, el cual consideró un referente para actuales procesos de diálogo y pacificación del país.La administración Petro busca actualmente alcanzar la paz con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros actores armados, incluidos grupos disidentes de las FARC, cuyo accionar el propio Timochenko ha cuestionado en diversas ocasiones. En su intervención, leída en videoconferencia, el excombatiente afirmó que la iniciativa de Paz Total busca crear en Colombia condiciones de democracia plena y justicia social, por lo que consideró que la lucha armada contra el Gobierno en su país carece de sentido."Los grupos en armas deben reconocer que el Gobierno actual es democrático y progresista, que su lucha contra él no tiene sentido. El cese al fuego debería, por tanto, partir de estas organizaciones", indicó Timochenko, quien ha pedido perdón en nombre de las FARC por los crímenes cometidos durante el conflicto armado.Colombia lleva más de 50 años en un conflicto armado donde han intervenido distintos actores y se han firmado varios acuerdos de paz.El más reciente se consolidó en 2016, cuando las FARC y el Estado, gobernado entonces por Juan Manuel Santos (2010-2018), llegaron a un acuerdo para que la guerrilla dejara las armas y sus combatientes se incorporaran a la vida civil.Una comisión especialAdemás, el canciller colombiano, Álvaro Leyva, propuso ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se cree una comisión para investigar las trampas que, según él, se han fraguado contra el proceso de paz firmado en 2016 entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).El canciller señaló que es importante evitar afectaciones a la implementación de los acuerdos del proceso de paz de La Habana y recordó que debido a supuestos entrampamientos se crearon las disidencias y otros grupos violentos que no dejaron las armas, luego de abandonar el proceso de paz."Como consecuencia de la creciente necesidad de implementar mecanismos para evitar que se continúe afectando el proceso de paz, mediante el entrampamiento realizado por extraños, lo cual ha ocasionado la conformación de disidencias y el debilitamiento del Acuerdo de Paz, se hace necesaria la creación de una comisión internacional de investigación o grupo de expertos independientes con el apoyo del secretario general de Naciones Unidas", solicitó.Leyva y otros miembros del gobierno colombiano han advertido que casos como el del extinto Seuxis Pausias Hernández, alias Jesús Santrich, el exjefe de las FARC que abandonó el proceso de paz para formar parte de un nuevo grupo guerrillero luego de ser acusado por narcotráfico, son entrampamientos judiciales en los que participaron Estados Unidos y miembros de la oposición colombiana

