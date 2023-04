https://sputniknews.lat/20230413/ruptura-dentro-de-la-oposicion-en-argentina-macri-dejo-de-ser-el-jefe-1138073622.html

Ruptura dentro de la oposición en Argentina: "Macri dejó de ser el jefe"

Finalmente, la tensión acumulada voló por los aires. Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial del PRO —dentro de la alianza Juntos por el Cambio—, sacudió el tablero al desobedecer a su histórico jefe político, el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) en la estrategia para las elecciones. La decisión fue leída como un gesto de autonomía y por ello siembra dudas sobre el mantenimiento de la unidad con vista a los comicios.Concretamente, la resolución de Larreta fue separar la elección de las autoridades nacionales (presidente, senadores y diputados) de aquella para elegir los representantes de la capital del país (jefe de Gobierno y legisladores), de modo tal que las boletas de los candidatos a jefe de Gobierno de la Ciudad no estén atadas a las presidenciales. Es decir: los porteños votarán el mismo día para ambos cargos, pero en distintas urnas, en lo que se conoce como elecciones concurrentes.La medida desató la crisis opositora más fuerte desde la asunción de Alberto Fernández y el Frente de Todos en 2019. El principal crítico de la decisión fue Mauricio Macri, quien se había manifestado en contra de ella apenas horas antes.La razón es política. La decisión del exmandatario de renunciar a la candidatura presidencial para ceder el lugar a otros contendientes opositores se concretó tras acordar el apoyo de Larreta a Jorge Macri —primo del expresidente— como candidato del PRO para jefe de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. De este modo, el fundador del partido cedería su lugar en la carrera por la primera magistratura a cambio de que su primo —que responde directamente a él— heredara la jefatura de la capital del país.En términos prácticos, el principal beneficiado es Martín Lousteau, senador nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), dentro de la coalición opositora. El cálculo es simple: puesto a competir sin ataduras a referencias nacionales —donde el PRO ofrece candidatos más fuertes—, las posibilidades del senador crecen hasta amenazar las probabilidades de Jorge Macri.Dada la hegemonía del PRO en la ciudad —distrito que gobierna desde 2007—, un triunfo de la UCR sería contundente. Ante este contexto, la alianza implícita entre Larreta y Lousteau amenaza con resquebrajar los cimientos de la unidad dentro de Juntos por el Cambio.Una ruptura sin precedentes"Esto es una ruptura. Lo que hizo Larreta, metafóricamente, es matar al jefe. Se desprendió de Mauricio Macri diciendo 'en este espacio el que decide soy yo'. Ahora indefectiblemente va a haber un reacomodamiento", señala a Sputnik Raúl Timerman, director del Grupo Opinión Pública."Por primera vez desde que fundó el PRO, Macri dejó de ser el jefe. Larreta se enfrentó al líder, cosa que nunca había sucedido. Ni cuando [Macri] presidió el club Boca Juniors, ni cuando gobernó la Ciudad de Buenos Aires, ni en Juntos por el Cambio", afirma ante Sputnik Ramón Indart, periodista y analista político.El movimiento de Larreta exhibe su intención de constituirse en una figura sin ataduras. Según el analista, "esto tiene un impacto estratégico: en caso de ganar, nadie va a poder decir que es un títere de Macri. Esta es la clave".Ahora bien, la recompensa política que aparece en el horizonte es directamente proporcional al costo que acarrearía un resultado adverso. "Si a Larreta le sale bien, gana y ordena al PRO desde la presidencia. Pero puede suceder que gane en Nación, pero que la Ciudad la gane la UCR: es gobernar, pero quedarse sin distrito de base, cediéndole al radicalismo. Sería un golpe al corazón del PRO", apunta Indart.Ecos del quiebreDecidido a disputar la conducción de la oposición en la carrera hasta la Casa Rosada, el jefe de Gobierno porteño se enfrenta a una amenaza concreta: que Mauricio Macri se incline decididamente en su contra al interior de Juntos por el Cambio."No sabemos cuál va a ser la respuesta de Macri. Él va a responder, pero no sabemos si será de manera limpia, con las reglas leales, o una sucia, optando por destruirlo políticamente", advierte Indart.Si opta por una confrontación directa, el expresidente —autoexcluido de la contienda electoral— tiene una candidata concreta por la cual inclinarse: su exministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien presenta un perfil mucho más confrontativo que Larreta."Macri está mucho más cerca de Bullrich que de Larreta: ideológicamente es sensato pensar en que son más afines", afirma Timerman.Sufrir el éxitoFrente a un oficialismo diezmado por los adversos resultados económicos reflejados en la inflación, la coalición opositora afronta el riesgo de pecar de ansiedad. "Como Juntos por el Cambio siente que está a tiro de ganar, todos quieren ser candidatos porque los deja más cerca de la victoria", resalta el periodista.El triunfalismo que sobrevuela en la alianza puede redundar en una subestimación del riesgo de que parte del voto opositor se incline por una figura rupturista con respecto a las coaliciones dominantes, tal como el economista libertario Javier Milei. Según el analista, el outsider "es la gran incógnita. Tiene mucho más para crecer: la mayor parte de la bronca social se canaliza en él y no en la izquierda porque este gobierno dice ser progresista".A la luz de las explícitas tensiones al interior de Juntos por el Cambio, es posible que el ganador de las elecciones internas no reciba todo el apoyo de su competidor. Para Timerman, "una vez que salga el candidato, va a perder votos. No creo que sume todo el apoyo de su adversario de las primarias. Por ejemplo, si Larreta termina imponiéndose, va a haber votantes de Bullrich que se vuelquen por Milei en las generales".Indart discrepa en este punto: "Pensar que los votos no se quedan en el mismo sector es un error. Creo que gane Larreta o Bullrich, el voto va a permanecer en Juntos por el Cambio. ¿Por qué ese votante habría de irse con Milei? En todo caso lo votaría directamente a Milei en las primarias. El PRO va a ordenarse después de la interna".Sin novedad en el FrenteEn la vereda opuesta, el oficialista Frente de Todos afronta un esquivo escenario por la imagen de sus principales figuras, que tiene como antesala al adverso resultado logrado en las elecciones legislativas del 2021. Timerman lo verifica en sus números: "El Gobierno tiene un apoyo del 25% de los votantes, cuando asumió con el 48% de los votos. La mitad de los electores del Frente de Todos del 2019 piensa que la gestión es mala o muy mala. Es muy difícil el panorama".Indart coincide en la lectura: "El peronismo está en un momento de descomposición. Alberto Fernández no llega con el apoyo suficiente. Su ministro de Economía, Sergio Massa, quiere ser candidato, pero se le complica con este nivel de inflación. Si no hace nada para evitarlo, el peronismo puede sufrir la derrota más grande de su historia".

