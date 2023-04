Chile: "Contra los narcotraficantes, más que mano dura necesitamos una mano inteligente"

"El narcotráfico no tiene ningún problema en aumentar su poder de fuego frente a la policía. Por la experiencia internacional, no creo que autorizar a los efectivos a actuar más enérgicamente en la utilización de armas sea un efecto disuasivo sobre el crimen organizado. Pero eso no implica que los policías no deban usar sus armas contra el narcotráfico", agregó.