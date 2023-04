https://sputniknews.lat/20230414/cumbre-xi-lula-siguen-reventando-al-dolar-1138159757.html

Cumbre Xi-Lula: siguen reventando al dólar

Lula critica uso generalizado del dólarEl presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, arremetió contra el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras instituciones financieras tradicionales por imponer sus reglas a los países en vías de desarrollo, y criticó el uso generalizado del dólar, que, en su opinión, amenaza el futuro de la humanidad. Además, instó a la creación de una moneda única para el bloque BRICS, que configuran Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. Basta con ser "blanco, varón, cristiano y antibelicista" para caer víctima del "régimen de Biden"Los medios de prensa estadounidenses informan con euforia sobre el arresto de Jack Teixeira, sospechoso de haber llevado a cabo "una presunta sustracción, retención y transmisión no autorizada de información clasificada de defensa nacional". Agentes del Buró Federal de Investigación (FBI, por su sigla en inglés) estadounidense llevaron a cabo este 13 de abril una "operación especial" de arresto en Dighton [Massachusetts] para retener a Teixeira, un piloto de la Guardia Nacional con 21 años de edad.Mientras, la congresista republicana Marjorie Taylor Greene ofreció un enfoque absolutamente distinto del relato promovido por el mainstream. "Jake Teixeira es blanco, varón, cristiano y antibelicista. Eso lo convierte en un enemigo del régimen de Biden. Y dijo la verdad de las tropas sobre el terreno en Ucrania y mucho más. Pregúntense quién es el verdadero enemigo. ¿Un joven guardia nacional de bajo nivel? ¿O la Administración que está librando una guerra en Ucrania, una nación no perteneciente a la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), contra Rusia nuclear, sin poderes bélicos?", escribió la legisladora en sus redes sociales el 13 de abril.Lavrov rechaza la lucha entre potencias contra América LatinaEl jefe de la Cancillería rusa, Serguéi Lavrov, instó a que no se use la región de América Latina como campo de batalla donde se enfrenten las potencias hegemónicas. Para Lavrov, las relaciones con el continente latinoamericano son de suma importancia en la política exterior de Rusia, al subrayar que Moscú no tiene la intención de dividir a los socios entre nuestros y ajenos. El diplomático del Gobierno ruso hace estas declaraciones en el contexto de su próxima gira por la región, en la que visitará Brasil, Venezuela, Cuba y Nicaragua para avanzar en temas políticos y comerciales con estos países.El profesor titular en ciencias históricas de la Universidad de la Habana Óscar Villar Barroso señala que "América Latina desde hace algunos años, en la segunda cumbre de la CELAC [2014], adoptó una resolución que declaraba al subcontinente como zona de paz”.Maduro rechaza injerencia estadounidense en los diálogos con la oposiciónEl presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respondió a las declaraciones de un vocero del Departamento de Estado, quien asegura que EEUU aplicará más sanciones contra el país sudamericano si no continúa el diálogo con la oposición, o si se arresta al opositor Juan Guaidó. Durante un acto en el Palacio de Miraflores —sede del ejecutivo venezolano—, Maduro aseguró que Caracas no acepta amenazas de nadie y que el imperialismo debería "tragarse sus palabras".El politólogo venezolano Walter Ortiz advierte al respecto que "hay factores que están viendo el diálogo desde EEUU, y desde algunos actores que no comulgan con la Revolución bolivariana, como una posibilidad de transición o de rendición de la Revolución [...] Y básicamente esa no es la visión que hay desde el Gobierno"."Innovación mexicana: un dispositivo para mejorar la salud mental"Los padecimientos psicosociales como el estrés, ansiedad y depresión son cada vez más frecuentes en las personas de todo el mundo, debido a ello un equipo de académicos, investigadores y estudiantes mexicanos unió sus conocimientos para ofrecer a la sociedad una opción tecnológica que permita superar estos males. La llaman 'vacuna contra la soledad'.La periodista mexicana Michelle Mejía explicó que "este es un avance importante para ayudar a muchas personas, seguramente se seguirá desarrollando y avanzando con el apoyo del gobierno, ya que es importante aprovechar la tecnología, además nunca me imaginé que la realidad virtual pudiera ayudar en ese campo".Invitamos a los oyentes de Octavo mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.

