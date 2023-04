https://sputniknews.lat/20230414/exministra-de-economia-argentina-con-esta-inflacion-no-veo-chances-para-el-frente-de-todos-1138169779.html

Exministra de Economía argentina: "Con esta inflación, no veo chances para el Frente de Todos"

La inflación en Argentina recrudeció en marzo y se ubicó en un 7,7%. Peor que el dato, es la tendencia alcista de la suba de precios mensual y la poca... 14.04.2023, Sputnik Mundo

cara o ceca

argentina

inflación

chile

mercado de trabajo

fondo monetario internacional (fmi)

elecciones generales en argentina (2023)

El índice de precios al consumidor de marzo subió un 1,1% con respecto al mes anterior —que fue de un 6,6%— y se ubicó en un 7,7%. En lo que va del 2023, los precios aumentaron un 21,7% y anualizada, la suba interanual escaló al 104,3%.Mayor aún fue el incremento de algunos rubros, que se ubicaron por encima del promedio. El sector de Educación, subió un 29,1%, seguido por Prendas de vestir y calzado con un 9,4 y Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un 9,3%.Felisa Miceli, ex ministra de Economía de Argentina durante el Gobierno de Néstor Kirchner, (2005-2007), sostuvo en Cara o Ceca que "es una cifra muy alta. Los tres meses del año han dado cifras elevadas, y si consideramos lo que subieron los alimentos, podemos decir que la pobreza va a aumentar de manera importante cuando se haga la medición correspondiente".Miceli criticó el acuerdo que el Gobierno de Alberto Fernandez logró con el FMI para renegociar el préstamo de 45.000 millones de dólares del FMI concedido al país durante la gestión de Mauricio Macri (2015-2019)."Es en sí mismo inflacionario. Desde el principio vimos que tenía estas características, porque prevé devaluaciones tarifas y quita de subsidios para reducir costos fiscales. Una opción es renegociarlo, pero si no se logra, esta tendencia va a seguir"."Romper hoy el acuerdo es complejo porque no tenemos cómo bancar esa ruptura", afirmó, pero consideró que el país debe fortalecerse para negociar de otra manera con el FMI. “No se ha construido un camino para estar fortalecidos y poder sentarse con el Fondo de una manera más dura. Pero romperlo de golpe sería muy aventurero”.La exministra expresó su decepción con el oficialismo. "Al ser un año electoral uno esperaba que íbamos a tener medidas que tuvieran en cuenta la inflación y la desigualdad. Estamos en un momento político difícil y, si no hacemos nada para revertir esta situación de desigualdad, no creo que sean favorables las chances que pueda tener el Frente de Todos". Chile redujo la jornada laboralChile aprobó una ley para reducir la jornada laboral semanal de 45 a 40 horas, lo cual fue una promesa de campaña del actual presidente Gabriel Boric.La normativa entrará en vigencia de forma flexible según las diversas actividades productivas y llegará a su vigencia total en tres etapas: el primer año, la jornada se reducirá de 45 a 44 horas por semana, el tercero, a 42 y el quinto, a 40 horas semanales.Hablamos con Daniel Kostzer, economista de la Confederación Sindical Internacional desde Bruselas y le consultamos cuáles es la situación en Europa."Allí, la reducción de la jornada laboral se viene trabajando hace mucho tiempo. En Bélgica, se comenzó a aplicar la modalidad de trabajar cuatro veces a la semana, dependiendo del sector. Hay sectores donde la reducción de la jornada no impacta en la proactividad, pero en otros se necesitará contratar más personal, por eso se discuten estos arreglos en función de las necesidades productivas"Sobre la jornada laboral en Argentina, dijo que "en términos efectivos, es de 40 horas, inclusive si uno tomase después de la pandemia, por la cantidad de nuevos ajustes que hubo".

