La crisis de San Andrés, más allá del vía crucis de Semana Santa en Colombia

El archipiélago más importante de Colombia vive una situación que se agravó en días pasados por falta de turistas, la principal fuente de ingresos de sus...

El Gobierno de Gustavo Petro anunció una serie de medidas para contrarrestar la crisis económica que se generó en la isla de San Andrés tras la suspensión de vuelos de las aerolíneas Viva Air y Ultra —por crisis financiera—, durante la Semana Santa, algo que golpeó fuertemente el turismo en uno de los destinos más frecuentados del país sudamericano.El 12 de abril, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, y el de Comercio, Germán Umaña, anunciaron, desde el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el Caribe colombiano, las medidas que tomará el ejecutivo:Si bien las decisiones apuntan a una recuperación económica y social del archipiélago, lo que sucedió la semana pasada apenas es la punta del iceberg de una situación que se viene presentando hace mucho tiempo. Así lo asegura la representante a la Cámara por el archipiélago Elizabeth Jay-Pang Díaz, quien le pidió a sus colegas del Congreso respaldo para hacer seguimiento a medidas que, estima la parlamentaria, no deben ser transitorias.Jay-Pang Díaz, que ha dado una lucha constante en el legislativo para fomentar proyectos que ayuden a la isla, reitera que San Andrés no puede vivir únicamente del turismo, pues cualquier situación como la sucedida hace unos días dejaría a su población en un estado de vulnerabilidad enorme."Se vivió en la pandemia: gente sin dinero para comer porque la isla estuvo cerrada mucho tiempo. Familias enteras subsistiendo con lo mínimo. Nosotros impulsamos la ley de e-commerce [comercio electrónico] para que el archipiélago pudiera aumentar su capacidad comercial", subraya. "Antes usted no podía sacar más de tres artículos de la isla. Ahora ya pueden ser 10. Las gentes venden más, y también por internet y los productos llegan en tiempo récord al resto del país. Nosotros no podemos tener grandes industrias, entonces este tipo de alternativas son vitales para la sostenibilidad de la población".La representante recuerda otras medidas de choque tomadas en el pasado y que se deben retomar y prolongar, como la de los isleños enseñándole inglés al resto de colombianos a través del programas virtuales del Servicio Nacional de Aprendizaje en 2016, o la presencia continua de las gentes en los cruceros que llegan hasta el archipiélago.La parlamentaria, que está en constante comunicación con los habitantes de la isla, reiteró que en este momento se hace imposible sobrevivir con un salario mínimo —alrededor de 260 dólares— por los elevados costos de vivienda y alimentos. "Un huevo en San Andrés puede costar 2.000 pesos (45 centavos de dólar) y una libra de carne hasta 40.000 (nueve dólares). Así es imposible sobrevivir", pondera.Por último, la parlamentaria reconoce que si bien ha existido inversión por parte del Estado en San Andrés, el alto índice de corrupción no ha permitido que haya un mejoramiento en las condiciones de vida de la población."Los gobiernos locales se roban todo y usted va y las cañerías rebozadas con las aguas negras, la atención a la salud en un estado de precariedad altísima, no hay agua potable. Acá es donde hago un llamado a los entes de control para que hagan su trabajo", advirtió Jay-Pang Díaz.El viacrucis de Semana SantaSegún la representante a la Cámara, San Andrés pasó de tener 45 vuelos diarios a apenas unos 16, es decir, una reducción del arribo de turistas del 75%. Además, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia Cotelco aseguró que en el archipiélago hubo una ocupación hotelera del 30% y que eso generó pérdidas por 60.000 millones de pesos, alrededor de 13,5 millones de dólares.En este sentido el presidente Gustavo Petro también se pronunció de manera vehemente frente a lo sucedido por culpa de las aerolíneas."Ahora que San Andrés se puso de moda en los medios de comunicación por el tema de las aerolíneas estafadoras, hay que reivindicar cuál es nuestro proyecto alrededor del archipiélago y el papel que queremos darle como centro cultural y político en el Caribe", aseguró el mandatario durante la toma de posesión de cinco nuevos embajadores.

