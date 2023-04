https://sputniknews.lat/20230414/orban-financieramente-ucrania-es-un-pais-inexistente-1138129053.html

Orban: financieramente Ucrania es un país inexistente

Ucrania es un país inexistente desde el punto de vista financiero, tan pronto como Estados Unidos y Europa dejen de apoyarlo, el conflicto terminará, declaró... 14.04.2023, Sputnik Mundo

"Básicamente, Ucrania financieramente es un país inexistente. La caída de los indicadores económicos es enorme, lo que es perfectamente comprensible debido a la guerra. Obviamente, Ucrania no puede financiarse a sí misma. La cuestión es si apoyamos a Ucrania. Y en el momento en que Estados Unidos y Europa digan no a esa pregunta, la guerra habrá terminado", aseguró Orban a Radio Kossuth.Agregó que Europa gasta decenas de miles de millones de dólares para mantener a Ucrania, algo de lo que carece la propia economía europea, esto no puede continuar indefinidamente.El primer ministro húngaro también señaló que Hungría también participa en la financiación de Ucrania a través de los presupuestos generales de la UE, a pesar de lo cual la situación de la minoría húngara en Transcarpatia se deteriora constantemente.

