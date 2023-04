https://sputniknews.lat/20230414/sindicatos-franceses-rechazan-reunirse-con-el-gobierno-antes-del-1-de-mayo-1138161564.html

Sindicatos franceses rechazan reunirse con el Gobierno antes del 1 de mayo

Sindicatos franceses rechazan reunirse con el Gobierno antes del 1 de mayo

PARÍS (Sputnik) — Los sindicatos franceses no aceptarán una reunión con el Gobierno nacional sobre la reforma de las pensiones antes del próximo 1 de mayo... 14.04.2023, Sputnik Mundo

Más temprano se informó que el presidente francés, Emmanuel Macron, recibiría a los principales líderes sindicales, la próxima semana, independientemente de la decisión del Consejo Constitucional sobre la reforma de las pensiones. "Las organizaciones sindicales tomaron nota de que, durante tres meses, el presidente de la República no ha considerado necesario celebrar una reunión para encontrar una salida a la crisis (...). Por ello han decidido, comprometidos con un diálogo social de calidad, no aceptar una reunión con representantes de las autoridades antes del 1 de mayo", señala el comunicado publicado en Twitter. A su vez, la secretaria general de la CGT, Sophie Binet, subrayó que los sindicatos instan al presidente francés a no firmar la polémica ley, en caso contrario, advirtió, no aceptarán reunirse con el mandatario. El Consejo Constitucional de Francia aprobó este 14 de abril un artículo clave del proyecto de ley de reforma de las pensiones, que implica un aumento gradual de la edad de la jubilación en el país de 62 a 64 años para 2030. Desde el 10 de enero, cuando la primera ministra francesa, Elisabeth Borne, presentó la reforma de las pensiones, se han realizado ya varias huelgas generales en Francia en su contra que reunieron cada una más de un millón de participantes y estuvieron acompañadas de enfrentamientos con la Policía. La reforma, que eleva la edad de jubilación de 62 a 64 años, una medida a la que se opone gran parte de la población, fue aprobada por el Senado de Francia el 12 de marzo. Exactamente, propone que las autoridades empiecen a retrasar la edad de jubilación en el país tres meses al año a partir del 1 de septiembre de 2023, hasta alcanzar los 64 años en 2030. La primera huelga de escala nacional contra la reforma en cuestión tuvo lugar en Francia el 19 de enero, ese día se desarrollaron más de 200 manifestaciones.

