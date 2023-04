https://sputniknews.lat/20230414/tos-1a-el-temible-lanzallamas-pesado-solntsepiok-de-rusia-1138097361.html

TOS-1A: el temible lanzallamas pesado Solntsepiok de Rusia

Desde su aparición en el Donbás, el lanzallamas pesado de Rusia rápidamente ha ganado reputación por su capacidad para infligir daños devastadores contra las... 14.04.2023, Sputnik Mundo

Los medios occidentales y ucranianos han pasado varias semanas analizando el sistema de lanzamiento de cohetes termobáricos TOS-1A Solntsepiok ('Luz solar abrasadora', 'Sol abrasador' o 'Ardiente sol' en ruso) después de que se confirmara que Ejército ruso introdujo este sistema a las Fuerzas Aerotransportadas de Rusia que participan en la operación militar especial.La prensa estadounidense afirma que el sistema se ha convertido en un objetivo principal para los drones ucranianos, e incluso, un observador de defensa llegó a exigir que estos deben ser destruidos antes de que tengan la oportunidad de llegar al frente y causar estragos en las líneas ucranianas.¿Qué es un arma termobárica?El orígen de las armas termobáricas se remonta a la primera mitad del siglo XX. Constan de dos cargas explosivas que consisten en un combustible líquido inflamable o una mezcla de lodo gelatinoso altamente inflamable. Al alcanzar su objetivo, una explosión esparce el combustible por el entorno en forma de un aerosol, tras lo cual detona una explosión secundaria que lo enciende. Como resultado, consume todo el oxígeno de las inmediaciones, creando un vacío parcial y generando un calor extremo de hasta 3.000 grados centígrados (equivalente a la temperatura de la superficie de algunas estrellas moribundas).La procedencia de esta clase de armas modernas se remonta a la Segunda Guerra Mundial, cuando los ingenieros alemanes crearon un sistema explosivo de proyectiles de gas propano para el sistema lanzacohetes remolcado Nebelwerfer 41, con seis cohetes de 15 cm de diámetro. Durante los bombardeos, el sistema lanzaba cinco proyectiles de gas propano, seguidos de un sexto misil explosivo convencional que detonaba el vapor de gas generado por los primeros proyectiles, provocando así explosiones masivas a una alta temperatura. El siguiente país en desarrollar armas termobáricas fue EEUU. Durante la guerra de Vietnam, los ingenieros estadounidenses crearon una variedad de bombas termobáricas lanzadas por medio de explosivos racimo, granadas y misiles, para ser arrojadas sobre Vietnam del Norte y las áreas rurales de la jungla en Vietnam del Sur. Junto con los proyectiles convencionales y el defoliante Agente Naranja, los bombardeos estadounidenses diezmaron casi una décima parte de la superficie total de Vietnam y mataron a cientos de miles de civiles y combatientes vietnamitas. Posteriormente, el país norteamericano desplegó su artilleria termobárica a menor escala en Irak con los lanzacohetes Mk 153 SMAW y el misil AGM-114N Hellfire II.¿Cuándo obtuvieron la URSS y Rusia sus primeras armas termobáricas? La Unión Soviética entró en la carrera armamentística termobárica a finales de la década de 1980, creando varias armas experimentales ligeras, entre ellas el PRO-A: un lanzallamas portátil asistido por cohetes con un efecto explosivo equivalente a 5,5 kg de TNT (es decir, el de un proyectil de artillería convencional de 155 mm). Los ingenieros también crearon el TOS (acrónimo ruso de Tyazhelaya Ognemetnaya Sistema, o en español Sistema de Lanzallamas Pesado), un sistema lanzacohetes múltiple termobárico acoplado al chasis del tanque T-72.El TOS-1 fue desarrollado en la década de 1970 por la Planta de Ingeniería de Transporte de Omsk y el Instituto de Investigación Lukin cerca de Moscú, entrando en servicio en 1987 varios años después de pasar las pruebas estatales.¿Dónde se ha utilizado el TOS?El sistema tuvo su bautizo de fuego en Afganistán durante las operaciones soviéticas en el valle de Panjir en 1988 y durante la Operación Taifún en 1989. Las campañas fueron planificadas para mejorar la capacidad del Gobierno afgano, aliado de los soviéticos, para resistir los ataques de los combatientes muyahidines que estaban siendo respaldados por la CIA después de la retirada de la URSS. El uso de TOS-1 resultó ser un gran éxito durante la Operación Taifún, que contribuyó a la estabilización del Gobierno de Kabul, lo que finalmente le permitió sobrevivir durante más de tres años sin tropas soviéticas en el terreno.Posteriormente, el TOS-1 tuvo un uso limitado en la Segunda Guerra de Chechenia. Mientras que la siguiente iteración, con el TOS-1A, se desplegó en Siria por las fuerzas rusas y sirias. El TOS también fue utilizado por las fuerzas iraquíes contra Daesh (ISIS)* y por las fuerzas azeríes contra las milicias respaldadas por Armenia en Nagorno Karabaj y el Ejército armenio en los conflictos de 2016 y 2020.¿Qué es el TOS-1A y cuál es su diferencia con el TOS-2?El TOS-1A es una modificación mejorada del TOS-1 introducida en 2003 que tiene 24 tubos lanzadores en lugar de 30, y un alcance máximo efectivo de 6 km en lugar de 3,6 km. Más tarde, un nuevo proyectil creado a finales de la década de 2010 para el TOS-1A aumentó el alcance a 10 km. Esto se logró gracias a una nueva mezcla de combustible y explosivo. Sin embargo, este último cohete tiene un inconveniente: una zona muerta de 1,6 km (es decir, la distancia mínima para el lanzamiento). En cambio, los cohetes de menor alcance tienen un límite de tan solo 400 m.Por su parte, el TOS-2 es un TOS que se monta sobre el chasis de un camión Ural de 3 ejes en lugar de un tanque. El sistema usa los mismos cohetes, aunque es más liviano con 18 barriles en lugar de 24 o 30. El TOS-2 comenzó a entrar en servicio con el Ejército ruso en 2021.¿Qué hace que el TOS-1A sea tan mortal?El TOS funciona como un sistema de artillería de lanzamiento múltiple convencional, pero dispara proyectiles de 220 mm y en ellos una mezcla explosiva que contienen entre 173-217 kg de combustible que quema el oxígeno al detonarse. Un solo cohete de TOS tiene un poder explosivo reportado equivalente de hasta una tonelada de TNT.¿Qué tan rápido dispara el TOS-1A y son guiados sus cohetes?El sistema TOS-1A puede lanzar toda su carga útil en 15 segundos o menos. Sus cohetes no están guiados.¿Las leyes de la guerra prohíben el uso del TOS-1A?La escalada del conflicto en el Donbás, que en esencia se ha convertido en un enfrentamiento entre la OTAN y Rusia en el suelo ucraniano, recordó a los medios occidentales que existen armas termobáricas, razón por la cual no tardaron en acusar a Rusia de usarlas de manera "criminal". Sin embargo, las Convenciones de Ginebra sobre las leyes de la guerra no prohíben el uso de armas termobáricas, excepto si se usan contra civiles. El Ejército de Rusia ha tomado precauciones para restringir el despliegue de estas poderosas armas en áreas urbanizadas, usándolas, en cambio, en áreas de concentración en donde las tropas ucranianas se encuentran fortificadas.¿Cuánto cuesta un TOS-1A?El fabricante de TOS-1 y TOS-1A, Uralvagonzavod, no ha hecho públicas las cifras sobre el costo de los sistemas. Las estimaciones que circulan por internet sugieren que un solo lanzador TOS-1A cuesta alrededor de 6.5 millones de dólares, mientras que uno de sus cohetes costaría alrededor de 5.000 dólares. No obstante, estos datos deben tomarse con cierto escepticismo, e incluso descartarlos por completo, pues no se trata de cifras oficiales.¿Cuál es el equivalente estadounidense del TOS-1A?EEUU y otras potencias de la OTAN no tienen un equivalente al TOS. Sin embargo, la alianza prefiere desplegar sus armas termobáricas principalmente por medio de explosivos lanzados desde el aire.¿Tiene el TOS-1A alguna vulnerabilidad?Debido a su diseño estructurado como un sistema de artillería y por la necesidad de transportar grandes cantidades de proyectiles hechos a base combustibles que son muy pesados, el TOS-1A es más vulnerable al fuego que se puede producir en el campo de batalla que, por ejemplo, lo puede ser un tanque. Por lo tanto, eso significa que el sistema tiene que estar protegido en todo momento y que debe evitar adentrarse en zonas donde pueda sufrir el ataque de enemigos.* Un grupo terrorista considerado ilegal en Rusia y en muchos otros países.

