"BRICS incide en una reconfiguración del sistema internacional donde Occidente no lleve la batuta"

"BRICS incide en una reconfiguración del sistema internacional donde Occidente no lleve la batuta"

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, visitó a su homólogo chino, Xi Jinping.

La posible expansión de los BRICS —Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica—, la estrechez de las relaciones más allá del entorno meramente comercial, la propuesta de reformar la conformación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas e incluso una invitación para apuntar hacia la desdolarización fueron parte de los asuntos abordados durante la visita de Lula al líder asiático. Se trató de la primera reunión de Xi durante su tercer mandato con un presidente latinoamericano, que además es uno de sus socios comerciales fundamentales y un país que, de acuerdo con el coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Ignacio Martínez Cortés, puede ser una ventana para que China fortalezca sus lazos con la región. Por su parte, la internacionalista por la UNAM Claudia Serrano consideró que el viaje de Lula se enmarca en la renovación de la política exterior brasileña, que siempre ha contribuido a forjar o trabajar por un sistema multilateral. El beneficio mutuo... y un golpe a EEUUSegún comentó la internacionalista de la UNAM, la relación entre Brasil y China, un país que sigue en franco crecimiento a pesar de la crisis sanitaria y el contexto geopolítico, puede beneficiar enormemente a ambas naciones, pues por un lado el país latinoamericano puede tener un nuevo rol en el comercio internacional, mientras que Pekín podría encontrar en Brasilia un mediador para tender puentes con nuevas naciones de la región. De acuerdo con el académico Martínez Cortés, Estados Unidos ve a América Latina como su mercado natural que "no va más allá del traspatio", lo que contrasta con la visión que China tiene de la región, con énfasis en Brasil. "La relación que [Brasil] tiene con China es amplia, son tres facetas: uno, la cooperación en infraestructura; dos, la cooperación financiera y uno más, que esperemos se fortalezca, que es la cooperación sanitaria. Esto no se ve con Estados Unidos", sentenció.El analista indicó que se trata de una estrategia que está impulsando el presidente Xi Jinping en su tercer mandato: "consolidar un desarrollo global y una seguridad compartida, y es lo que está haciendo China, está teniendo mayor presencia". En ese contexto, Serrano puso el dedo sobre la alianza de los países BRICS, un espacio que ha tenido una participación muy relevante, sobre todo tras las sanciones económicas impuestas por Washington y sus aliados contra Rusia, y sobre el cual se habló de su posible expansión. Así, la experta consideró que el papel de la plataforma multinacional "está ayudando a visibilizar que hay otros actores y que es importante que empiecen a reconocerse esas otras voces que están impulsando otras iniciativas para rescatar la economía y plantear algunos acuerdos internacionales". El presidente Lula señaló que espera que la relación entre Brasilia y Pekín no se quede solo en el plano económico. Para Serrano, esto apunta a que el mandatario sudamericano busca que la alianza con China también abarque cuestiones que tienen que ver más con la política. Por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en donde se cuenta con un Foro Global con China, que el enlace permita "crear declaraciones conjuntas o que ayude a involucrar a China en otros tópicos que no solamente tengan que ver con infraestructura e inversión extranjera o recuperación económica".Así, sería posible que toda la región de América Latina mantenga "un diálogo abierto en el que se reduzca la asimetría que existe en las relaciones con Estados Unidos, al poder canalizar otras iniciativas con otros aliados que le puedan dar un reflector a las iniciativas que se están planteando desde el sur global", declaró la experta. ¿Habrá reforma al Consejo de Seguridad de la ONU?Brasil y China hicieron un llamado a reformar el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para permitir una mayor presencia y acción en él de los países del sur y en desarrollo.Al respecto, Serrano explicó que Brasil ha sido uno de los países que, en particular a partir de la década de 1970, han impulsado una reforma a dicho mecanismo, "sobre todo estos países que son de renta media, que han tenido un crecimiento económico bastante destacado y que (...) están albergando la mayor densidad poblacional". Pero en el caso concreto, apuntó la especialista, se está buscando que, si no se quiere extender el número de miembros permanentes, al menos que "haya un representante por cada una de las regiones o de los continentes". No obstante, los miembros permanentes del Consejo —Rusia, China, Estados Unidos, Francia y Reino Unido— han sido reacios a encaminar el proceso, detalla la experta, con excepción de Rusia, que ha promovido la reforma en repetidas ocasiones, por lo que "ha costado mucho trabajo que la iniciativa logre tener un cuerpo". Así, aunque es posible que la asamblea pueda sumar miembros, el Consejo de Seguridad sigue teniendo la capacidad de veto, lo que provoca que no se logre avanzar. ¿Será el fin del dólar? El presidente brasileño defendió la creación de una moneda que sirva como alternativa al dólar para el comercio internacional entre los países BRICS. El mandatario sudamericano afirmó, además, que los países podrían usar sus propias monedas en las relaciones comerciales, sin utilizar el dólar, "y los bancos centrales claramente podrían encargarse de eso". Lamentó que cuando se escogió el dólar como moneda internacional se hizo sin tener en cuenta la necesidad que los países en desarrollo tienen de contar con una moneda que "transforme los países en una situación un poco más tranquila".Sobre el tema, el académico de la UNAM señaló que este plan se ve viable, pero no en el corto plazo. "No se podrá hacer hasta que se genere un nuevo sistema al interior del Fondo Monetario Internacional (FMI) o del Banco Mundial para sustituir al dólar; está muy complejo", apuntó. En esto coincide Claudia Serrano, para quien "todavía es un poco prematuro" hablar de un proceso de desdolarización. Sin embargo, consideró que "sí estamos viendo indicios de un proceso en el que se está tratando de incluir otro tipo de moneda, en este caso el yuan, para lograr equilibrar los desajustes económicos que estamos viendo", declaró.

