Eje Rusia-China-la India: "Se están configurando los cimientos del orden internacional multipolar"

Tras la visita oficial del presidente francés, Emmanuel Macron, a su homólogo chino, Xi Jinping, el investigador argentino Sebastián Schulz dialogó con GPS... 15.04.2023, Sputnik Mundo

Francia está a favor de mantener el estado actual de las cosas en Taiwán, la política de una sola China y buscar una solución pacífica al problema, señaló el presidente de ese país, Emmanuel Macron. En este marco, "la visita de Macron a Xi Jinping es estratégica y muy importante para el estado de las cosas a nivel geopolítico", expresó Schulz. No es casual que, "con la cantidad de sucesos que se están dando, Macron reconoce la posición de China para la resolución del conflicto en Ucrania como adecuada", sostuvo.El presidente francés "advierte que la persistencia de este conflicto empieza a ser perjudicial para Europa, sobre todo después de lo que fue el atentado contra el Nord Stream 2, que golpeó fuertemente la política energética europea", explicó. A partir de ello, "hay una mirada de Macron de intentar ponerse por encima de la situación, algo que Alemania no ha podido hacer, a partir de una visión más independiente de EEUU y de sentarse con China para negociar una solución de paz", sostuvo.La desconfianza a la OTAN acerca a Francia con ChinaEl hecho de que EEUU y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hayan decidido romper el acuerdo que Australia tenía con Francia con respecto a la provisión de submarinos, "despertó las alarmas de la política exterior francesa, ya que el país europeo quedó muy golpeado por eso", dijo.Sobre el eje de Rusia, China y la India, "se está configurando los cimientos del orden internacional multipolar", concluyó.Los movimientos de extrema derecha ganan terreno en América LatinaLa ultraderecha se presenta con "catergorizaciones racistas y con prejuicios posicionados como ideología", dijo a Sputnik la socióloga ecuatoriana Irene León.Sobre las consecuencias más importantes del ascenso de la derecha extrema en América Latina, "la principal es que han logrado desdibujar el proyecto propio que la región venía desarrollando con bastante solidez", aseveró el analista. En este sentido, "se ha logrado reposicionar este proyecto neoliberal radical que conocemos desde hace mucho tiempo como uno muy nocivo para la gente", sostuvo. En particular, "se han vuelto a colocar unos grupos hegemónicos que habían perdido su espacio", dijo.Estos se constituyen "en grupos económicos que procuran articularse a los poderes internacionales del capital", expresó. En ese sentido, "son bastante apátridas debido a que dejan de lado los proyectos de sus países y se articulan a aquellos relativos al capital financiero y el complejo militar, entre otros", sostuvo. Ello tiene "repercusiones concretas muy nocivas, que trae como consecuencia el desmantelamiento institucional de los países, en el marco de la reprivatización de los bienes públicos", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales Santiago Caetano continuó su análisis sobre el proceso de consolidación hegemónica de EEUU en la segunda mitad del siglo XX.Cine argentinoEn el cierre del programa de M24 nos contactamos con Santiago Nacif, con quienes dialogamos sobre el documental Una mirada honesta, que trata sobre el fotógrafo Eduardo Longoni, retratista de instantes decisivos de los últimos 40 años de la historia argentina.

